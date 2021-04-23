Süper Lig'de Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Düşme hattı açısından kritik bir önem taşıyan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maç öncesi Çaykur Rizespor 42 puanla 11, Gençlerbirliği ise 32 puanla 20. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Son 2 maçını kazanan Çaykur Rizespor galibiyet serisini sürdürmek amacında... Saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy... VAR'da Koray Gençlerler, AVAR'da ise Sarper Barış Saka olacak.