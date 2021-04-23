UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti

"APTAL BİR FİKİR OLDUĞU ANLAŞILDI"

Projenin çok zayıf olduğunu kaydeden Ceferin, "İlgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular. Bizler gelip geçiciyiz. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı" ifadelerini kullandı.