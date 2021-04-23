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Giriş Tarihi: 23.4.2021 21:23 Son Güncelleme: 23.4.2021 21:26

Başkanı : projesi tamamen saçmalıktan ibaretti

AA
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti

Başkanı , girişiminin "saçmalık" olduğunu söyledi. Ceferin "Tek düşündükleri paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur. İlgi çekici bir lig olmayacaktı. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Ceferin, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, ilk olarak bu girişimde 12 takımın yer aldığını hatırlatarak, "Bu proje tamamen saçmalıktan ibaretti. Ardından, inanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktif futbolcuları, hepimizi çok hafife aldılar. Tek düşündükleri
paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur" dedi.

"APTAL BİR FİKİR OLDUĞU ANLAŞILDI"
Projenin çok zayıf olduğunu kaydeden Ceferin, "İlgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular. Bizler gelip geçiciyiz. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı" ifadelerini kullandı.



"KİMLERİN ONURLU OLDUKLARINI BİLİYORUZ"
Organizasyonu duyduğunda sinirlendiğini ve şaşkına döndüğünü vurgulayan Ceferin, "Pazar sabahı ise kazanacağımızdan ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizden emindim. Futbolda ve büyük kulüplerde kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz" şeklinde konuştu.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Avrupa Süper Ligi projesi tamamen saçmalıktan ibaretti
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