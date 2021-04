%65 Beşiktaş %30 Fenerbahçe %5 Galatasaray

Avantaj Beşiktaş'ın elinde. 3 puan avantajı ve ikili averajda üstün durumda. Bu 4 puan demek! Geriye kalan maçlara bakınca hiçbir takımın 6'da 6 yapabileceğini düşünmüyorum.G.Saray'ın havlu attığını düşünmüyorum. 6 haftalık finalde baskıyı kaldıracak psikolojik olarak dağılmayacak takım ipi göğüsler.Ayrıca final haftalarının nasıl oynanacağı konusunda en tecrübeli isim Fatih Terim. Ancak geçen sezon hakemler Başakşehir-Trabzon yarışında adaletli düdükler çalmamıştı. MHK, 6 final haftası için şampiyonluk yarışındaki ekiplerin maçlarını yönetecek hakemleri şimdiden belirlemeli ve onlara EURO 2020'deki gibi çalışma ortamı sağlamalı.Ligde bir ay öncesine kadar Beşiktaş'ın hegemonyası, yerini çok kritik bir hale getirdi. Şu an için Galatasaray şampiyonluğa havlu attı diyebiliriz.En yakın rakibi Fenerbahçe'ye nazaran ikili averajda da üstün. Bu aslında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkının 4 olduğunu gösterir. Galatasaray işleri sermiş durumda. Türk hakemleri Serdar Tatlı gibi bir şahsın liderliğinde sezon başından beri çok ama çok kötü performans sergiliyorlar. Ama artık ligin sonuna geldik.Ama bunu Nihat Özdemir Federasyonu düşünecek.Bugünkü tabloda avantaj Beşiktaş'ta. F.Bahçe'nin 3 puan önünde ve ikili averajda üstün.O yüzden her maç zor. Ama bir de G.Saray'ın durumu var. Şu anda ümit vermiyor ama matematiksel olarak yarışın içinde olduğu unutulmamalı. Üstelik de Beşiktaş ile oynayacağı bir derbi maçı var.Rüzgârın yönü değişti. Beşiktaş %100'ü ile oynadı maçlarını. Aboubakar'ın sakatlanması ile birlikte dengeleri değişti, kuru sıkı silah gibi oldu.3 takım arasında son maçlardaki görüntüdediyen tek takım F.Bahçe. Yine de zor ve tahmin edilemez maçlar var.Son 2 haftadaki puan kayıpları ile kamuoyundahavası oluşturulmaya çalışılıyor. Başkanın açıklamalarının buna zamanında müdahale olduğunu düşünüyorum. Hem camianın hem teknik heyetin hem de futbolcuların bu tür dönemlerde buna ihtiyacı olur. Fotoğrafı doğru göstermek açısından önemli açıklamalardı.Bu ortamdahem oyuncuları, hem de taraftarını umutsuzhavadan kurtarması gerekiyordu,bu açıklamayı yaptı. Oyuncularamesajını veriyor. G.Saray-F.Bahçe tartışılan hakem kararlarındabirbirini yerken, Beşiktaş seyretti, açıklamayapmadı. Bu kez hakem kararlarını gündemegetirdi Çebi... Sivas maçında verilmeyenpenaltı nedeniyle, kalan maçlarda taktirhaklarının etkilenmemesine çalışıyor.Yorumu doğru bulmadım. Bilhassa medyaya söylediklerini... Medyanın hemen hemen tamamı şampiyonluk yarışında en iyi futbolu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu sürekli dile getiriyor. Başka maksatla söylenen sözler varsa o konuda bir diyeceğimi yok.Beşiktaş Başkanı'nın iddialı konuşması ayıp değil.Beşiktaş'a karşı tüm gücü ile oynayanların başka takımlara da aynı güçte oynamalarını beklediklerini söylüyor. Eğer bu maçlarda ahbap çavuş ilişkileri varsa ve tespit edilirse sıkıntı yaratır. Örneğin, Demba Ba'nın fermuarlı ağız fotoğrafı çok manidar.Eğer Başakşehir- Fenerbahçe maçında Beşiktaşlı kimliğinden dolayı oynatılmamışsa bu da çok manidar.Beşiktaş 3-4 hafta önceye kadar süperdi. Sergen Yalçın kazandıkları ve kaybettikleri maçlardan sonra hakem diye bağırıyor. Sayın Çebi ortalarda yok. İşler dört dörtlüktü. Beşiktaş'la F.Bahçe'nin arasındaki puan farkının kapanmasının nedeni ne hakemler ne TFF ne de başka bir güç.Ne yani F.Bahçe ligi mi bıraksın. Ne yani Emre, Beşiktaş şampiyon, biz 2.'lik için mücadele ediyoruz mu desin!Başkan Cengiz'in sağlık durumu ortada. Yönetimi, başkanın uzun soluklu görev yapacağını düşünmüyor. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın, Özbek ile hareket etmek istemelerini doğal karşılarım.. Terim G.Saraylı'dır, insanın tecrübeleri ve bilgileri kaybolmaz. Terim de formsuz dönemler yaşadı. Bu kadar puan kaybına rağmen G.Saray şampiyonluğu kovalıyorsa bu da Terim'in oyuncuları bir arada tutması yüzündendir. Terim, hangi yönetim gelirse gelsin G.Saray'da devam etmeli. Sözleşmeler birer yıl olmalı..G.Saraylı yöneticiler panik durumlarında sınıfta kaldıklarını bir daha gösterdi. Başkan olduğundan beri erdemli, kaliteli tutum sergileyen Mustafa Cengiz, 10 günde yaptıklarıyla bir çuval inciri mundar etti.Sonra Mustafa Cengiz ne yaptı? Yaptığı fahiş hatalara tüy dikti. Terim'e beleşçi yakıştırması yaparak itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bu Terim'e yapılmış ağır bir saygısızlıktır. Fatih Terim'i eleştirebilirsiniz ama onu beleşçilikle suçlamak erdemsizliktir. Mustafa Cengiz hatalar yaparken yöneticiler fırsatçılık içinde onu devirmeye çalışıyor.Son iki sezonda Mustafa Cengiz'iolarak görüyoruz ama aslaolamadı.. Taraftarın üstündeki etkisi- sevgisiyle kötü giden işlerin büyümesini engelledi. Zor süreçte Mustafa Cengiz maddi zorluklarını minimum hissettirdi. Ancak kulübün kendi dinamikleri içinde sürekli eleştirilen bir başkan. Kongrede ciddi bir desteği olduğunu da sanmıyorum.Çok adaylı bir kongrede herkesin şansı var ama G.Saray "ittifakları" ile meşhurdur.Mustafa Cengiz zor zamanda başkan oldu. Birçok icraatlarıyla da takıma mali açıdan büyük katkıları oldu. Her sene zirvede olacaksın diye bir kural yok. Mustafa Cengiz'i başarılı bulan yazarlardanım. Ancak futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim için yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum.Mustafa Başkan başarılı bir süreç yönetti. Ama esas belirleyici neden sağlık durumu. Taraftarın ayrılması, görmezden gelinen büyük bir problem.Kongre üyelerinin iradesini yok sayan kulüplerin geleneklerini yerle bir eden yaklaşımlar. Camianın kendi içinde haklı bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum.