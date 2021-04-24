Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var"

"ANLAŞMA NOKTASINA GELDİĞİMİZ 2-3 OYUNCU VAR"

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa gitmeyi hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.