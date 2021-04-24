Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var"
Giriş Tarihi: 24.4.2021 19:04 Son Güncelleme: 24.4.2021 19:14

'ndan transfer açıklaması! "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var"

DHA
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var

Kulüp Başkanı , önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp sonra ise daha geniş bir hareket alanına sahip olarak kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini kaydeden Ağaoğlu, "Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun" dedi.

"ABDULKADİR KONUSUNDAKİ TASAARUF NE OLUR ZAMAN GÖSTERECEK"

Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak ise, "Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek" diye konuştu.

"ANLAŞMA NOKTASINA GELDİĞİMİZ 2-3 OYUNCU VAR"

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa gitmeyi hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye dünya devi kancayı taktı! Rekor bonservis...
Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...
Son dakika: FETÖ’ye kurmay darbesi! Adil Öksüz’ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Son dakika: Şampiyonluk yarışında kim önde? "Sergen Yalçın çözüm bulamıyor" Fenerbahçe...
Son Dakika Haberi: 51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak...
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı! Berat Albayrak'ın hamlesi milat olmuş
Hadise O Ses Türkiye koltuğundan da oldu! Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye Aleyna Tilki mi jüri olacak?
Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! Sözde soykırım ile ilgili skandal bildiri! Alçak ifadeler...
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Nisan 2021 Cumartesi!
Bill Gates dünyayı kurtaracak planını açıkladı! İklim krizine çözümü buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA