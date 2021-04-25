Adım adım mutlu sona

Vodafone Park’taki mücadelede açılışı Rachid Ghezzal penaltı golüyle yaptı. Ancak siyah-beyazlıların sevinci kısa sürdü. Kümede kalma mücadelesi veren konuk ekip, Pedro Henrique ile eşitliği yakaladı
N'Koudou, 2 kez ağları sarsarak gecenin yıldızı olurken Kartal'ın rahat bir nefes almasını sağladı İki hafta üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş mutlak galibiyet aradığı maça forvetlerinden yoksun çıksa da hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Henüz 13. dakikada tabelada2-1 Beşiktaş üstünlüğü ortayaçıkarken ev sahibi adına hücum performansıda beklentilerin çok üzerindeolduğu bir ilk devreoynandı.2. devre Kayserispor tabelayı değiştirmek için fırsat kovalasa da Beşiktaş savunması buna müsaade etmedi. Necip Uysal, ayak basmadıkyer bırakmazken Ghezzal veN'Koudou ile kanatları iyi kullananBeşiktaş bir kez daha buiki oyuncunun iş birliğiyle golübuldu, farkı açmayı başardı. Kalan dakikalarda hem siyah-beyazlılar hem Kayseri net fırsatlar yakalasa da tabela değişmedi. Larin'in varlığında etkisiz olduğu santrfor bölgesinde bu kez Gökhan Töre forma giyerken, şüphesiz Larin'li sistemden daha fazla etkili olduğu bir mücadele ortaya çıktı. Üzerindeki ölü toprağını atan Beşiktaş, yarışı puan farkıyla önde götürmeye devam edip kalan 5 maç için büyük moral kazandı.
TARTIŞILAN PENALTI
Ljajic, Kvrzic'i geçerken kendisini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır'ın VAR'la yaptığı görüşme sonrasında kararda değişiklik olmadı. Ghezzal lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı. Ancak pozisyon sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
N'KOUDOU: SÖZ VERDIM İLK kez bir maçta iki gol atan N'Koudou, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken "Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu" dedi. Son dönemlerde kötü bir performans sergilediğini belirten Fransız yıldız, "Ankaragücü maçında penaltı kaçırmıştım. Kendi kendime söz verdim, takımın şampiyonluğuiçin elimden geleni yapacağım diye. Artık geri döndüm. Hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.