Adım adım mutlu sona

N'Koudou, 2 kez ağları sarsarak gecenin yıldızı olurken Kartal'ın rahat bir nefes almasını sağladıhafta üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş mutlak galibiyet aradığı maça forvetlerinden yoksun çıksa da hücumda etkili bir oyun ortaya koydu.devre Kayserispor tabelayı değiştirmek için fırsat kovalasa da Beşiktaş savunması buna müsaade etmedi.Kalan dakikalarda hem siyah-beyazlılar hem Kayseri net fırsatlar yakalasa da tabela değişmedi.varlığında etkisiz olduğu santrfor bölgesinde bu kez Gökhan Töre forma giyerken, şüphesiz Larin'li sistemden daha fazla etkili olduğu bir mücadele ortaya çıktı. Üzerindeki ölü toprağını atan Beşiktaş, yarışı puan farkıyla önde götürmeye devam edip kalan 5 maç için büyük moral kazandı.Ljajic, Kvrzic'i geçerken kendisini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır'ın VAR'la yaptığı görüşme sonrasında kararda değişiklik olmadı. Ghezzal lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı. Ancak pozisyon sosyal medyada büyük tartışma yarattı.kez bir maçta iki gol atan N'Koudou, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken "Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu" dedi. Son dönemlerde kötü bir performans sergilediğini belirten Fransız yıldız, "Ankaragücü maçında penaltı kaçırmıştım.Hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.