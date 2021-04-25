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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Adım adım mutlu sona

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Adım adım mutlu sona

Vodafone Park’taki mücadelede açılışı penaltı golüyle yaptı. Ancak siyah-beyazlıların sevinci kısa sürdü. Kümede kalma mücadelesi veren konuk ekip, ile eşitliği yakaladı

N'Koudou, 2 kez ağları sarsarak gecenin yıldızı olurken Kartal'ın rahat bir nefes almasını sağladı
İki hafta üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş mutlak galibiyet aradığı maça forvetlerinden yoksun çıksa da hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Henüz 13. dakikada tabelada 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ortaya çıkarken ev sahibi adına hücum performansı da beklentilerin çok üzerinde olduğu bir ilk devre oynandı. 2. devre Kayserispor tabelayı değiştirmek için fırsat kovalasa da Beşiktaş savunması buna müsaade etmedi. Necip Uysal, ayak basmadık yer bırakmazken Ghezzal ve N'Koudou ile kanatları iyi kullanan Beşiktaş bir kez daha bu iki oyuncunun iş birliğiyle golü buldu, farkı açmayı başardı. Kalan dakikalarda hem siyah-beyazlılar hem Kayseri net fırsatlar yakalasa da tabela değişmedi. Larin'in varlığında etkisiz olduğu santrfor bölgesinde bu kez Gökhan Töre forma giyerken, şüphesiz Larin'li sistemden daha fazla etkili olduğu bir mücadele ortaya çıktı. Üzerindeki ölü toprağını atan Beşiktaş, yarışı puan farkıyla önde götürmeye devam edip kalan 5 maç için büyük moral kazandı.

TARTIŞILAN PENALTI
Ljajic, Kvrzic'i geçerken kendisini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır'ın VAR'la yaptığı görüşme sonrasında kararda değişiklik olmadı. Ghezzal lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı. Ancak pozisyon sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

N'KOUDOU: SÖZ VERDIM
İLK kez bir maçta iki gol atan N'Koudou, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken "Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu" dedi. Son dönemlerde kötü bir performans sergilediğini belirten Fransız yıldız, "Ankaragücü maçında penaltı kaçırmıştım. Kendi kendime söz verdim, takımın şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım diye. Artık geri döndüm. Hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Adım adım mutlu sona
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