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Giriş Tarihi: 25.4.2021 19:31 Son Güncelleme: 25.4.2021 19:38

La Liga'da zirve alev aldı! Real Madrid'i yakaladı

AA
La Liga'da zirve alev aldı! Barcelona Real Madrid'i yakaladı

'da son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Şampiyonluk için yarışan Atletico Madrid, ve Real Madrid son haftaları kayıpsız geçmek istiyor. 32. haftada Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 27. dakikada Samu Chukwueze'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Hemen karşılık veren Barcelona, 28 ve 35. dakikalarda Antoine Griezmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçın 65. dakikasında Villarreal'den Manuel Trigueros, Lionel Messi'ye yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Puanını 71'e çıkaran 3. sıradaki Barcelona, haftayı Real Betis'e karşı aldığı beraberlikle kapatan 2. basamaktaki Real Madrid ile puanını eşitledi.

La Liga'da 73 puanla lider olan Atletico Madrid, bu akşam deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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La Liga'da zirve alev aldı! Barcelona Real Madrid'i yakaladı
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