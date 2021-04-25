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Giriş Tarihi: 25.4.2021 19:46 Son Güncelleme: 25.4.2021 19:50

: için bomba transfer iddiası! sonrası...

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

haberi... 'nin transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Moussa ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arap basını, Malili golcüye rekor bir teklifin yapıldığını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen 'nun golcüsü Moussa hakkımda Arap basınından sürpriz bir haber geldi.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Moussa transfer gündemindeki yerini koruyor. Malili golcü için sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Portekiz basınının, ile görüştüğünü belirttiği yıldız adına önemli bir gelişme yaşandı.

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Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

AL HILAL'DEN 3 YIL İÇİN 15 MİLYON EURO

Arap basını, sarı lacivertlilerin gözdesi 'nın, rotasını 'e çevirebileceğini yazdı.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Haberde yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıl için 15 milyon Euro'luk kontrat teklif ettiği kaydedildi.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

PAZARLIK AŞAMASINDA

Ayrıca 'nın menajerinin de başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.

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Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Bu cazip teklif üzerine ile sözleşme yenilemeyen 'nın Suudi Arabistan'ın yolunu tutma olasılığı güçlendi.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

TÜRKİYE İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediğini bildirmişti.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

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Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

"Menajerim son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil."

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

PORTO'YA 2015 YILINDA TRANSFER OLDU

bu sezon Portekiz ekibiyle toplamda 42 maça çıkarken, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Malili oyuncu 'ya 2015 yılında Tunus ekibi Esperance'dan 3.8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

'nın güncel bonservis bedeli 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

bu sezon Portekiz ekibiyle toplamda 42 maça çıkarken, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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