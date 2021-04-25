Son dakika: Marega için bomba transfer iddiası! Fenerbahçe sonrası...

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Porto'nun golcüsü Moussa Marega hakkımda Arap basınından sürpriz bir haber geldi.
Haberde Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıl için 15 milyon Euro'luk kontrat teklif ettiği kaydedildi.
TÜRKİYE İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediğini bildirmişti.
"Menajerim son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil."
PORTO'YA 2015 YILINDA TRANSFER OLDU
Marega bu sezon Portekiz ekibiyle toplamda 42 maça çıkarken, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Malili oyuncu Porto'ya 2015 yılında Tunus ekibi Esperance'dan 3.8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Marega bu sezon Portekiz ekibiyle toplamda 42 maça çıkarken, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.