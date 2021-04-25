Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig'de Ankaraspor küme düştü
Giriş Tarihi: 25.4.2021 23:20

'de küme düştü

AA
TFF 1. Lig'de Ankaraspor küme düştü

'un, normal sezonun bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği 'e veda etmesi kesinleşti. 2014-2015 sezonu öncesinde Osmanlıspor ismini alan başkent temsilcisi, 'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak vizesi almış ve bu organizasyonda 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenen Ankaraspor'a bu skor, kümede kalmak için yetmedi. Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunda da küme düşmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla ligde kalmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TURUNA KALMIŞTI
2014-2015 sezonu öncesinde Osmanlıspor ismini alan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi vizesi almış ve bu organizasyonda 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan Ankara ekibinin, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

5 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI
TFF 1. Lig'de bu sezon 6 yıl sonra yeniden Ankaraspor ismiyle mücadele eden başkent ekibi, sezona teknik direktör Ali Güneş yönetiminde başladı. Ankaraspor'da daha sonra İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak, teknik direktörlük görevine getirildi. 8 Şubat'ta teknik direktör Ümit Özat'la anlaşan Ankaraspor Kulübü, 16 Mart'ta yeniden takımın başına Mehmet Ak'ı getirdi. Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan başkent ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmekten kurtulamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler - Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
Son dakika haberleri: İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı
Son dakika: Galatasaray maçının ardından flaş sözler! 'Mete Kalkavan'a çok şaşırdım! Taktir haklarını büyük takım lehine...'
Son Dakika Haberi - Vebitcoin skandalında akılalmaz detaylar: 2 yıl önce bakın ne yapmış...
Son dakika: Bir ay sonra jübile yapacak Fırat Aydınus devlerle veda ediyor! Dikkat çeken ayrıntı...
Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçında sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale' mesajı
Son dakika: Beşiktaş’ın penaltısı sonrası Cüneyt Çakır’a flaş sözler! ‘Öyle bir penaltı verdi ki kendisi de inanamadı…’
Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisinden itiraf! Fatih Terim'in yerine 2 aday...
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'de Ankaraspor küme düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA