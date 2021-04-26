Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı 4 oyuncu için kararını verdi!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:39

4 oyuncu için kararını verdi!

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı 4 oyuncu için kararını verdi!

Bu sezon 'da istenilen puanlar alınamadı ve zirveden kalındı. inişli çıkışlı bir dönem geçiren Trabzonspor 5 hafta aradan sonra galip geldi. Oyuncular hakkında değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı bazı futbolcular için kararını verdi. Abdullah Avcı, Baker, Hosseini, Kamil Ahmet ve Arap takımlarının ilgi gösterdiği için “Kadroda tutulmalı” dedi.

Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan Majid Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

DJANİNY'NİN DEĞERİ ARTACAKTIR

Baker hakkında, "Uyumlu ve çalışkan. Maliyet olarak zorlamayacaksa kalmasını isterim" yorumunu yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Hosseini'nin çalışma azmi iyi. Oynattığımızda verim alıyoruz. Kamil Ahmet de farklı bölgelerde oynuyor ve takımdaki en uyumlu oyunculardan biri. Şartlar uyarsa kalmalı. Djaniny ise kaliteli bir oyuncu. İsteyen takımlar olduğunu biliyorum. Şimdi göndermeyelim, değeri daha çok artacaktır" ifadelerini kullandı.

MARLON BELİRSİZ

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Afobe ile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncu Marlon'un geleceğinin ise netlik kazanmadığı öğrenildi. Brezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.

ARANAN KAN!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Kendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 10 Kasım 2020'de geldiği bordo-mavili ekipte, ligde 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası
Son dakika: Burak Yılmaz Lille'yi şampiyonluğa taşıyor! Kral Fransa'yı salladı...
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."
Thodex vurgunundan son dakika: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia
MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?
Kabine Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta yapılacak? Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak!
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu… İmparator yürekleri dağladı: Allah'ım sesimi geri ver
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a sert sözler! 'Penaltıyı veremedi yüreği yetmedi...'
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler! "Bana bir sataşma oldu..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı 4 oyuncu için kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA