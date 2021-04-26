Avcı planı çizdi

Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktörkafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayanile sözleşmeleri bitecek olanveyanı sıra Arap kulüplerinin gündemindekitakımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.Baker hakkında,yorumunu yapan57 yaşındaki çalıştırıcı, "çalışma azmi iyi. Oynattığımızdaverim alıyoruz.de farklı bölgelerdeoynuyor ve takımdakien uyumlu oyunculardan biri.Şartlaruyarsa kalmalı.İsteyen takımlarolduğunu biliyorum.Şimdi göndermeyelim,değeri daha çok artacaktır"ifadelerini kullandı.ile sözleşmesi sezon sonunda bitecekile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncuBrezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktörKendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı,57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı.