Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avcı planı çizdi
Giriş Tarihi: 26.4.2021

Avcı planı çizdi

YUNUS EMRE SEL
Avcı planı çizdi

Oyuncular hakkında değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı; Baker, Hosseini, Kamil Ahmet ve Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için “Kadroda tutulmalı” dedi

Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan Majid Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

DJANİNY'NİN DEĞERİ ARTACAKTIR
Baker hakkında, "Uyumlu ve çalışkan. Maliyet olarak zorlamayacaksa kalmasını isterim" yorumunu yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Hosseini'nin çalışma azmi iyi. Oynattığımızda verim alıyoruz. Kamil Ahmet de farklı bölgelerde oynuyor ve takımdaki en uyumlu oyunculardan biri. Şartlar uyarsa kalmalı. Djaniny ise kaliteli bir oyuncu. İsteyen takımlar olduğunu biliyorum. Şimdi göndermeyelim, değeri daha çok artacaktır" ifadelerini kullandı.

MARLON BELİRSİZ
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Afobe ile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncu Marlon'un geleceğinin ise netlik kazanmadığı öğrenildi. Brezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.

ARANAN KAN!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Kendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 10 Kasım 2020'de geldiği bordo-mavili ekipte, ligde 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kral Burak Yılmaz Fransa'yı salladı! Mbappe ve Neymar seyretti Burak Yılmaz geri döndü...
Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Emre'nin takımıyla Erol'un takımı arasında..."
SON DAKİKA HABERİ: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia
MEB ile 2021 Açık Lise AÖL sınavları! (3.dönem sınav takvimi): Bu yıl AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu… İmparator yürekleri dağladı: Allah'ım sesimi geri ver
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler! "Bana bir sataşma oldu..."
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
Son Dakika Haberler - Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak...
Son dakika | İstanbul'da güzellik merkezi skandalı: Lazere gitti kolları yandı!
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! 5 günlük hava durumu raporu açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı planı çizdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA