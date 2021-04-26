Avcı planı çizdi

Oyuncular hakkında değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı; Baker, Hosseini, Kamil Ahmet ve Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için “Kadroda tutulmalı” dedi
Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan MajidHosseini ve Kamil AhmetÇörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.
DJANİNY'NİN DEĞERİ ARTACAKTIR
Baker hakkında, "Uyumluve çalışkan. Maliyet olarakzorlamayacaksa kalmasınıisterim" yorumunu yapan57 yaşındaki çalıştırıcı, "Hosseini'ninçalışma azmi iyi. Oynattığımızdaverim alıyoruz.Kamil Ahmet de farklı bölgelerdeoynuyor ve takımdakien uyumlu oyunculardan biri.Şartlaruyarsa kalmalı.Djaninyise kalitelibir oyuncu.İsteyen takımlarolduğunu biliyorum.Şimdi göndermeyelim,değeri daha çok artacaktır"ifadelerini kullandı.
MARLON BELİRSİZ Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Afobe ile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncu Marlon'ungeleceğinin ise netlik kazanmadığıöğrenildi. Brezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.
ARANAN KAN! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Kendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 10 Kasım2020'de geldiği bordo-mavili ekipte, ligde 28maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgialdı. 57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı.