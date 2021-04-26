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Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:25

, 'nde ilk defa forma giydi

DHA
Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma giydi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmalarında, bu sene 'a transfer olan yarışmacısı ilk defa forma giydi.

Almanya'nın FC Nurnberg takımından ALG Spor'a transfer olan milli futbolcu Aycan Yanaç, ALG Spor'un Kireçburnu'nu 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahaya çıktı. Karşılaşmada yedek listesinde bulunan Aycan Yanaç, maçın 50'nci dakikasında skor 4-0'ken Vusula Seyfaddinova'nın yerine oyuna girdi. Forvet mevkiinde oynayan Aycan Yanaç, oyunda olduğu sürede topla çok fazla buluşmazken, yaptığı koşularla takım arkadaşlarına boş alanlar oluşturdu.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma giydi | Video

Nurnberg Kulübü'nde oynarken geçen yıl Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç bu nedenle Kadın A Milli Takım yöneticileriyle sorun yaşadı. Survivor yarışmasından sonra A Milli Takıma davet edilmeyen Aycan Yanaç, geçen yıl Ağustos ayında ALG Spaor'a transfer oldu.

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Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma giydi
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