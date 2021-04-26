Sezon başında Fransa'nın yolunu tutan Burak Yılmaz, Lille'deki performansıyla parmak ısırtıyor. Gerek Lille'de gerekse A Milli Takım'da çizdiği istikrarlı grafikle dikkat çeken 35 yaşındaki golcü, dün akşam Lyon karşısındaki futboluyla Fransa'da manşetleri süsledi. Birbirinden güzel 2 gol atan Burak, 1 de asist yaparak takımını 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşıdı.
Burak Yılmaz'ın yaz transfer döneminde birçok talibi olacağı şimdiden belli oldu. Avrupa'nın devlerinin yanı sıra Amerika'dan da takip eden ekipler var. İşte detaylar...
Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.
AMERİKA'DAN 3 TAKIM İSTİYOR
Ntvspor'un haberine göre, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.
Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek.
Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.