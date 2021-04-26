Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao özel maskeyle geri döndü
Giriş Tarihi: 26.4.2021 20:59

Falcao özel maskeyle geri döndü

DHA
Falcao özel maskeyle geri döndü

Antrenmanda ile çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Falcao, bugün idmanlara başladı. Başarılı bir operasyon geçirdikten sonra yeniden takıma katılan Kolombiyalı yıldız kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyi kullanmaya başladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dün Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sakatlığını atlatan Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao da kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ise tedavilerinn ardından takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 3 haftalık tam kapanma olacak mı? Kabine Toplantısı sonuçları ne olacak?
Son dakika: Burak Yılmaz Lille'yi şampiyonluğa taşıyor! Kral Fransa'yı salladı...
Son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Kadıköy kabusunu bitiren Henry Onyekuru Galatasaray'a veda ediyor (Sabah Spor Özel)
Fenerbahçe haberleri... Erman Toroğlu'ndan Emre Belözoğlu'na büyük övgü!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan penaltı pozisyonu için Fırat Aydınus'a sert sözler! 'Yüreği yetmedi...'
Altın için çifte destek! Altın fiyatları bu kararla yön bulacak
Son dakika... Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek! Rusya'dan açıklama: Anlaşma sağlandı
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa'da manşetlerde! Lyon'u yıkan Kral, Neymar'ı üzdü...
Thodex vurgunundan son dakika: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan resmen duyurdu: Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine geçiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao özel maskeyle geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA