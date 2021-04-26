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Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:20 Son Güncelleme: 26.4.2021 17:05

'de sakatlık şoku yaşanıyor! Kısmi yırtık...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor! Kısmi yırtık...

Fenerbahçeli futbolcu 'nin çekilen MR'ında sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) olduğu bildirildi. Sağ bekte görev alan Nazım Sangare, Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle maçında ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Nazım Sangare'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

"KISMİ YIRTIK SAPTANMIŞ OLUP..."

Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Nazım Sangare'nin çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Nazım Sangare'nin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor! Kısmi yırtık...
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