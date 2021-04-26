Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor! Kısmi yırtık...

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlanan Nazım Sangare'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
"KISMİ YIRTIK SAPTANMIŞ OLUP..."
Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Nazım Sangare'nin çekilen MR sonucuna göre sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Nazım Sangare'nin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı ifade edildi.