Nefesler tutuldu, kent şampiyonluğa kilitlendi

Misli.Com 3.Lig 1.Grup'ta Belediye Derincespor'u 2-1 yenen ve Bucaspor 1928'in deplasmanda Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a yenilmesiyle son bir haftaya 3 puanla lider giren Diyarbekirspor'un 2.Lig hedefine yakın olması kentte heyecanı zirveye taşıdı. Kentteki kurumlar, sivil toplum örgütleri ve esnaflar işlek noktalara bayrak ve flamalar asarak takıma olan desteğini ortaya koydu.

"8 yıllık özlemi bitirmeye sadece 90 dakika kaldı" diyen Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, ilahi adaletin tecelli etmesiyle son haftaya 3 puan farkla lider girdiğini söyledi. Avşar,"14 maçtır yenilmiyoruz. Deplasmanda yenilmeyen ve en az gol yiyen takımız. 67 puanı bu teknik heyet ve oyuncular bileklerinin gücüyle aldı. Bir finalimiz kaldı. Cumartesi günü İstanbul'da mutlu sona ulaşarak kentimizin hakkı olan kupa ile döneceğiz inşallah." diye konuştu. Diyarbakırspor'un 2012-2013 sezonunda amatör lige düşmesiyle büyük bir çöküş yaşayan Diyarbakır, son 8 yılda şampiyonluk ve başarılara hasret kaldı. Diyarbekirspor'un şampiyon olması halinde 8 yıl sonra Diyarbakır'da ilk kez bir takım üst lige yükselmiş olacak.

"KUPAYI GAFFAR OKKAN'IN MEZARINA GÖTÜRECEĞİZ"

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, Cumartesi günü İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la yapacakları son hafta maçını kazanarak şampiyonluk kupasıyla şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya Hendek'teki mezarına gideceklerini söyledi. Diyarbakırspor'da takım kaptanı ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığını belirten Demir, "Futbol hayatımın önemli bölümü bu kentte geçti. Burada çok seviliyorum. Ben de memleketim gibi görecek kadar çok seviyorum Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları. Hem antrenör hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayıp bir ilke imza atmak inşallah burada bana nasip olacak. Futbolcularımın ve yönetimimizin emeğiyle dayanışmasıyla bu duruma geldik. Bir finalimiz kaldı. Çok iyi hazırlanıp bunu da kazanarak şampiyon olarak inşallah 2.Lig'e yükseleceğiz. Sözümüz var, kupayı şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın mezarına götüreceğiz" dedi.