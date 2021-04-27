270 milyon TL aranıyor

Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı.Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübünİşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi.2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor.3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri...4) Vergi ödemeleri.BU büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:Transferler için kaynak oluşturmak.Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu.Kemerburgaz projesini başlatmak.Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak.Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek.GEÇEN haftaki yönetim kurulu toplantısında yönetici Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Başkan Mustafa Cengiz,demişti. Cengiz'in bu sözlerinden sonra da sarıkırmızılı kulübün internet sitesindeki yönetim kurulu bölümünden Recevik'in ismi kaldırılmıştı., TFF'ye başvuruda bulunarak F.Bahçe'nin istediği1 TFF; görevi, yapısı ve işleviyle Türkiye İdman Cemiyeti aynı statüde değildir. F.Bahçe'nin bu organizasyonları2 Tahkim Kurulu'nun daha önce yapılan başvuruya ilişkin ret kararının paylaşılması gerekmektedir.ve başka bir yargı merciine başvurulamaz.323.03.2021'de yaptığımız bilgi ve belge talepli başvuruya geri dönüş yapılmamıştır.kapsamında yaptığımız başvuruya cevap verilmesi zorunludur.4 2002'de Tahkim tarafından verilenuyarınca emsal karar kapsamında F.Bahçe'nin isteği şampiyonluk sayılarına ilave edilemez.5 Yıldız ve şampiyonluk sayıları öndeyken değil de6Şampiyonluk sayılarının yıldız sistemine dahil edilmesi gelir adaletsizliği doğuracaktır.7Ulusal olmayan şampiyonlukların tescil edilmesi, onarılması güç zararlara sebebiyet verir.