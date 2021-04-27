270 milyon TL aranıyor

Başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, yeni yönetimin de bir an önce kolları sıvaması gerekiyor. Bankalar Birliği ile anlaşma revize edilse de haziran ayı için hemen dev bir kaynak bulunması şart
Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemisürecinde 300 milyon TLgelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziranayında ödemesi gereken270 milyon TL borcuolduğu ortaya çıktı. İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:
1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi.
2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor.
3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri...
4) Vergi ödemeleri.
BÜTÇE %20 AZALMAK ZORUNDA
BU büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:
Transferler için kaynak oluşturmak.
Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu.
Kemerburgaz projesini başlatmak.
Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak.
Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek.
RECEVİK'İN İNADI İNAT!
GEÇEN haftaki yönetim kurulu toplantısında yönetici Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Başkan Mustafa Cengiz, "Artıktoplantılara gelmene gerekyok'' demişti. Cengiz'in bu sözlerinden sonra da sarıkırmızılı kulübün internet sitesindeki yönetim kurulu bölümünden Recevik'in ismi kaldırılmıştı. Ancaktüm bu gelişmelere rağmenRecevik'in istifa etmemesitepki topladı. Bugünküyönetim kurulu toplantısınaMahmut Recevik'inalınmaması bekleniyor.
ASLAN'DAN ÜLTIMATOM
Galatasaray 28 şampiyonluk isteyen F.Bahçe'ninbaşvurusu için ret gerekçelerini TFF'ye gönderipbilgi edinme haklarının ihlal edilmemesini istedi G.SARAY, TFF'ye başvuruda bulunarak F.Bahçe'nin istediği 28 şampiyonlukla ilgili yapılanhataları şöyle sıraladı:
1 TFF; görevi, yapısı ve işleviyle Türkiye İdman Cemiyeti aynı statüde değildir. F.Bahçe'nin bu organizasyonları Türkiye LigiŞampiyonluğu şeklinde nitelemesiabesle iştigaldir.
2 Tahkim Kurulu'nun daha önce yapılan başvuruya ilişkin ret kararının paylaşılması gerekmektedir. Tahkim kararlarıkesindir ve başka bir yargı merciine başvurulamaz.
323.03.2021'de yaptığımız bilgi ve belge talepli başvuruya geri dönüş yapılmamıştır. Bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığımız başvuruya cevap verilmesi zorunludur.
4 2002'de Tahkim tarafından verilen "Beşiktaş kararı" uyarınca emsal karar kapsamında F.Bahçe'nin isteği şampiyonluk sayılarına ilave edilemez.
5 Yıldız ve şampiyonluk sayıları öndeyken değil de geridüşünce talep edilmesi hakkınkötüye kullanılmasıdır.
6Şampiyonluk sayılarının yıldız sistemine dahil edilmesi gelir adaletsizliği doğuracaktır.
7Ulusal olmayan şampiyonlukların tescil edilmesi, onarılması güç zararlara sebebiyet verir.