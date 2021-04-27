Daha önce Şampiyonlar Ligi'ni 7 kez kazanarak bu alanda bir numara olan Real Madrid, yarı finale çıktığı sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Chelsea ise Drogba'nın Bayern Münih'e attığı kafa golüyle o seneki finali uzatmaya götürmüş ve yine Drogba'nın penaltısıyla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmeyi başarmıştı.

ÜÇ SEZONLUK SERİYİ LİVERPOOL BİTİRMİŞTİ!

Real Madrid, üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmüştü. 2015/2016 sezonu, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Real Madrid, Devler Ligi'nde damga vurmuştu. EY Kloop yönetimindeki Liverpool, 2018/2019 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ı finalde 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.