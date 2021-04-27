Daha önce Şampiyonlar Ligi'ni 7 kez kazanarak bu alanda bir numara olan Real Madrid, yarı finale çıktığı sezon da kupayı müzesine götürmek istiyor. Chelsea ise Drogba'nın Bayern Münih'e attığı kafa golüyle o seneki finali uzatmaya götürmüş ve yine Drogba'nın penaltısıyla tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmeyi başarmıştı.
ÜÇ SEZONLUK SERİYİ LİVERPOOL BİTİRMİŞTİ!
Real Madrid, üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmüştü. 2015/2016 sezonu, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında Real Madrid, Devler Ligi'nde damga vurmuştu. EY Kloop yönetimindeki Liverpool, 2018/2019 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ı finalde 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde pandemi damga vurdu. Çoğu maç seyircisiz olarak oynandı. Finalde Bayern Münih ile PSG karşılaştı. 1-0'lık sonuçla sahadan ayrılan Bayern Münih tarihinde 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.
REAL MADRİD CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yöneteceği Real Madrid - Chelsea maçının VAR hakemi de Kevin Blom. Real Madrid ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 4'ten canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ!
REAL MADRİD İLE CHELSEA ARASINDAKİ MAÇ AYRICA BEIN SPORTS HABER'DEN CANLI VE ŞİFRESİZ OLARAK EKRANLARA GELECEK!
İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ!
REAL MADRİD: COURTOİS, CARVAJAL, VARANE, RAMOS, NACHO, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, VİNİCİUS JUNİOR, ASENSİO, KARİM BENZEMA
CHELSEA: MENDY, AZPİLİCUETA, RÜDİGER, THİAGO SİLVA, CHİLWELL, KANTE, JORGİNHO, MOUNT, HAVERTZ, ZİYECH, WERNER
CHELSEA DROGBA İLE KUPAYA UZANMIŞTI!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez müzesine götürdü. Eski Galatasaraylı yıldız Drogba, Chelsea'yi finale taşımıştı. Bayern Münih ile oynanan final maçında da sahneye çıkan Drogba, Mata'nın asistinde topu kafayla ağlara yollamıştı.
Penaltılara giden karşılaşmada son penatı için topun başına geçen Didier Drogba, attığı penaltı golüyle Chelsea taraftarları için unutulmaz olan anın başlangıcını yapmıştı.