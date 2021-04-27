Bülent Uygun'dan Beşiktaş maçı sözleri: Ligi forse eden bir takıma karşı oynayacağız

"DÜŞME PSİKOLOJİSİ, MUTSUZLUKTUR"

Şampiyonluk psikolojisinin mutluluk psikolojisi olduğunu dile getiren Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarı yolunda arada sırada düşmüş olsanız da kalkarak yolunuza devam edersiniz. Sezon sonunda şampiyon olmasanız bile genel örf ve adetiniz itibari ile yeniden oynarsınız. Ama düşme psikolojisi, mutsuzluk psikolojisidir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde psikolojiniz ve ev huzurunuz bozulur. Bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi çok büyük etkiler. Bu durum kaygı problemine kadar gider. Bu da çok zordur. Bilgi ve tecrübe ister. Bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkmak için çok büyük mücadele ister."

Şehirlerde böylesine önemli maçlar kazanıldığı zaman sevgi ve coşku olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek şekilde bir yapı oluşur. Biz de kalan 5 maçta inşallah aldığımız galibiyetlerle beraber yeni sezonun planlamasını yapacağız. Takımın bundan sonraki süreçte yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım hüviyetine bürünmesi adına gerekli çalışmalara başlayacağız. O yüzden de elimizden geldiği kadar hem yönetimimiz hem teknik ekip olarak bizler tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İnananlar, inandıklarını başarmıştır."