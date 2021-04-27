Galatasaray'da yeni başkanı bekleyen şok! Tam 270 milyon TL...

Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:
1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi
2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor
3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri
4) Vergi ödemeleri
BÜTÇE %20 AZALMAK ZORUNDA
Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:
*Transferler için kaynak oluşturmak
*Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu
*Kemerburgaz projesini başlatmak
*Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak
*Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek
ASLAN'DAN ÜLTIMATOM
Galatasaray 28 şampiyonluk isteyen F.Bahçe'nin başvurusu için ret gerekçelerini TFF'ye gönderip bilgi edinme haklarının ihlal edilmemesini istedi. Galatasaray, TFF'ye başvuruda bulunarak F.Bahçe'nin istediği 28 şampiyonlukla ilgili yapılan hataları şöyle sıraladı:
1- TFF; görevi, yapısı ve işleviyle Türkiye İdman Cemiyeti aynı statüde değildir. F.Bahçe'nin bu organizasyonları Türkiye Ligi Şampiyonluğu şeklinde nitelemesi abesle iştigaldir.
2- Tahkim Kurulu'nun daha önce yapılan başvuruya ilişkin ret kararının paylaşılması gerekmektedir. Tahkim kararları kesindir ve başka bir yargı merciine başvurulamaz.
3- 23.03.2021'de yaptığımız bilgi ve belge talepli başvuruya geri dönüş yapılmamıştır. Bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığımız başvuruya cevap verilmesi zorunludur.
4- 2002'de tahkim tarafından verilen "Beşiktaş kararı" uyarınca emsal karar kapsamında F.Bahçe'nin isteği şampiyonluk sayılarına ilave edilemez.
5- Yıldız ve şampiyonluk sayıları öndeyken değil de geri düşünce talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır.
6- Şampiyonluk sayılarının yıldız sistemine dahil edilmesi gelir adaletsizliği doğuracaktır.
7- Ulusal olmayan şampiyonlukların tescil edilmesi onarılması güç zararlara sebebiyet verir.
RECEVİK'İN İNADI İNAT!
Geçen haftaki yönetim kurulu toplantısında yönetici Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Başkan Mustafa Cengiz, "Artık toplantılara gelmene gerek yok" demişti. Cengiz'in bu sözlerinden sonra da sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki yönetim kurulu bölümünden Recevik'in ismi kaldırılmıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Recevik'in istifa etmemesi tepki topladı. Bugünkü yönetim kurulu toplantısına Mahmut Recevik'in alınmaması bekleniyor.