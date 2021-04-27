Hatayspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken müthiş heyecan devam ediyor. Ateş hattında yer alan Gençlerbirliği, ligde üst sıraları hedefleyen Hatayspor'a konuk oluyor.
Saat 20.30'da başlayan müsabaka beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu müsabakada Arda Kardeşler düdük çalışıyor. Zorlu maçı, haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Ligin geride kalan diliminde 35 maça çıkan Hatayspor 54 puan toplarken, yine 35 karşılaşmada boy gösteren Başkent ekibi ise 35 puanda.
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CANLI SKOR | HATAYSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ