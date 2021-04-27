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Giriş Tarihi: 27.4.2021 20:24 Son Güncelleme: 27.4.2021 20:25

kendi evinde 'ni ağırlıyor (CANLI)

Hatayspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor CANLI

'in 38. haftasında heyecan başladı. ile Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Hatayspor ile ligde kalma savaşı veren Gençlerbirliği arasındaki müsabaka saat 20.30'da başladı ve beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken müthiş heyecan devam ediyor. Ateş hattında yer alan Gençlerbirliği, ligde üst sıraları hedefleyen Hatayspor'a konuk oluyor.

Saat 20.30'da başlayan müsabaka beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu müsabakada Arda Kardeşler düdük çalışıyor. Zorlu maçı, haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ligin geride kalan diliminde 35 maça çıkan Hatayspor 54 puan toplarken, yine 35 karşılaşmada boy gösteren Başkent ekibi ise 35 puanda.

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CANLI SKOR | HATAYSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

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Hatayspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor (CANLI)
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