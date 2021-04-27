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Giriş Tarihi: 27.4.2021

Trabzon’un gözü çizme’deki ‘kral’da

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’un gözü çizme’deki ‘kral’da

Bordo-mavililer, Nwakaeme’nin önerdiği sürpriz ismi gündemine aldı. Serie A’da 19 golle krallığı kovalayan ’un forveti Simy için görüşmelere başlandı

Trabzonspor'un yurt dışı transfer çalışmalarında sürpriz bir isim ortaya çıktı. Kısa adı 'Simy' olan Simeon Tochukwu Nwankwo, bordo-mavili takımın transfer listesinde ilk sıraya yükseldi. Bordomavililer, Nwakaeme'nin de kefil olduğu Simy için Serie A Ligi kulübü Crotone kulübünün kapısını çaldı. Bu sezon 19 kez ağları havalandıran ve Ronaldo (25), Lukaku (21)'nun arkasında gol krallığı yarışında Muriel ile beraber 3. sırada bulunan Nijeryalı oyuncu için kesenin ağzının açılması bekleniyor. Yönetimin 28 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlamayı planladığı öğrenildi.

EDGAR'IN KASINDA İKİNCİ DERECE YIRTIK!
KARAGÜMRÜK maçında sakatlanan Edgar Ie'den son 4 haftaya girilirken kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, tecrübeli stoperin sağlık durumu için, "Sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar'ın çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. Tedavinin 2-3 hafta süreceği öğrenilirken, Portekizli'nin 16 Mayıs'ta sona erecek olan ligin kalan 4 maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Trabzon’un gözü çizme’deki ‘kral’da
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