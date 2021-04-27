Trabzon’un gözü çizme’deki ‘kral’da

Bordo-mavililer, Nwakaeme’nin önerdiği sürpriz ismi gündemine aldı. Serie A’da 19 golle krallığı kovalayan Crotone’un forveti Simy için görüşmelere başlandı
Trabzonspor'un yurt dışı transfer çalışmalarında sürpriz bir isim ortaya çıktı. Kısa adı 'Simy'olan Simeon TochukwuNwankwo, bordo-mavilitakımın transfer listesindeilk sıraya yükseldi. Bordomavililer, Nwakaeme'nin de kefil olduğu Simy için Serie A Ligi kulübü Crotone kulübünün kapısını çaldı. Bu sezon 19 kez ağları havalandıran ve Ronaldo (25), Lukaku (21)'nun arkasında gol krallığı yarışındaMuriel ile beraber 3.sırada bulunan Nijeryalıoyuncu için kesenin ağzınınaçılması bekleniyor. Yönetimin 28 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlamayı planladığı öğrenildi.
EDGAR'IN KASINDA İKİNCİ DERECE YIRTIK!
KARAGÜMRÜK maçında sakatlanan Edgar Ie'den son 4 haftaya girilirken kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, tecrübeli stoperin sağlık durumu için, "Sol kasık adalesindensakatlanan Edgar'ın çekilen MR grafisinde 2.derecede kas yaralanması tespit edilmiş olupoyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. Tedavinin 2-3 hafta süreceği öğrenilirken, Portekizli'nin 16 Mayıs'ta sona erecek olan ligin kalan 4 maçında forma giymesi beklenmiyor.