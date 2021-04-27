Trabzon’un gözü çizme’deki ‘kral’da

Trabzonspor'un yurt dışı transfer çalışmalarında sürpriz bir isim ortaya çıktı.Bordomavililer, Nwakaeme'nin de kefil olduğu Simy için Serie A Ligi kulübü Crotone kulübünün kapısını çaldı. Bu sezon 19 kez ağları havalandıran ve Ronaldo (25), Lukaku (21)'nun arkasındaYönetimin 28 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlamayı planladığı öğrenildi.maçında sakatlanan Edgar Ie'den son 4 haftaya girilirken kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, tecrübeli stoperin sağlık durumu için,dedi. Tedavinin 2-3 hafta süreceği öğrenilirken, Portekizli'nin 16 Mayıs'ta sona erecek olan ligin kalan 4 maçında forma giymesi beklenmiyor.