Ahmet Ağaoğlu Uğurcan Çakır'a gelen teklifi açıkladı! '19 milyon euro...'

19 MİLYON EURO'LUK TEKLİF...

Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Uğurcan Çakır için EURO 2020 sonrası transfer kararı vereceğiz. Üst düzey bir takıma gitmesini istiyoruz, o da öyle istiyor. Bir Alman, bir Fransız ve bir İngiliz takımından teklif var. Geçen sezon Uğurcan için iyi bir teklif aldık ancak büyük bir takım olmadığı için reddettik. Bonuslarla birlikte 19 milyon euro teklif vardı. Bizim için her şey para değil, Uğurcan için de değil. Uğurcan çok genç, biz sonraki satıştan yüzde 20-25 pay almak istiyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Başkan olduğumda daha deneyimli iki kalecimiz daha vardı ancak teknik direktörden Uğurcan'ı oynatmasını istedim. Uğurcan Çakır, bence dünyanın en iyi kalecisi olabilir."