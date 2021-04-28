İşte Göztepe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdullah Avcı serum desteğiyle takımının başında...

Bu sezon topladığı 63 puanla dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor son olarak Galatasaray deplasmanında galibiyeti uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın golüyle kaçırmıştı. Bordo mavililerde sarı kart cezası biten Bakasetas bugün kadroda yer aldı.

ABDULLAH AVCI SERUM DESTEĞİYLE TAKIMININ BAŞINDA OLACAK

Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Abdullah Avcı'nın rahatsızlığıyla ilgili bilgileri paylaştı. Corona virüs testi negatif çıkan fakat ağır gribal enfeksiyonu devam eden Abdullah Avcı, Göztepe maçında takımın başında yer almak için bugün yeniden serum tedavisi aldı.

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Dıabate, Halil, N'diaye, Jahovic

Yedekler: Arda, Murat, Alpaslan, Yalçın, Kubilay, Esıtı, Zulj, Beykan, Trıpıc, Ideye

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseını, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Kamil Ahmet, Safa, Flavıo, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Afobe