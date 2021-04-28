İşte Göztepe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdullah Avcı serum desteğiyle takımının başında...

Bu sezon topladığı 63 puanla dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor son olarak Galatasaray deplasmanında galibiyeti uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın golüyle kaçırmıştı. Bordo mavililerde sarı kart cezası biten Bakasetas bugün kadroda yer aldı.
ABDULLAH AVCI SERUM DESTEĞİYLE TAKIMININ BAŞINDA OLACAK
Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Abdullah Avcı'nın rahatsızlığıyla ilgili bilgileri paylaştı. Corona virüs testi negatif çıkan fakat ağır gribal enfeksiyonu devam eden Abdullah Avcı, Göztepe maçında takımın başında yer almak için bugün yeniden serum tedavisi aldı.
GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Dıabate, Halil, N'diaye, Jahovic
Yedekler: Arda, Murat, Alpaslan, Yalçın, Kubilay, Esıtı, Zulj, Beykan, Trıpıc, Ideye
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseını, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Kamil Ahmet, Safa, Flavıo, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Afobe
GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNDEN KOPTU!
Üst üste iki maçtan galip ayrılamayan Göztepe'de Avrupa hedefi gerçekleşmedi. Önce Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, daha sonra Karagümrük deplasmanından bir puanla döndü. Geçen haftayı BAY geçen İzmir ekibinde gelecek sezonun planlamaları yavaş yavaş başladı.