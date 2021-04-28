Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Göztepe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdullah Avcı serum desteğiyle takımının başında...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 14:11 Son Güncelleme: 28.4.2021 15:04

İşte maçında ilk 11'ler belli oldu! serum desteğiyle takımının başında...

İşte Göztepe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdullah Avcı serum desteğiyle takımının başında...

'de üçüncülük iddiasını sürdürmek isteyen , deplasmanında galibiyet arıyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup edip moral bulan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve Yunus Mallı bu maçta forma giyemeyecek. Ağır gribal enfeksiyonu devam eden , serum tedavisiyle takımının başında olacak. İki takımın ilk 11'leri de belli oldu. maçı canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Bu sezon topladığı 63 puanla dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor son olarak Galatasaray deplasmanında galibiyeti uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın golüyle kaçırmıştı. Bordo mavililerde sarı kart cezası biten Bakasetas bugün kadroda yer aldı.

ABDULLAH AVCI SERUM DESTEĞİYLE TAKIMININ BAŞINDA OLACAK

Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel, Abdullah Avcı'nın rahatsızlığıyla ilgili bilgileri paylaştı. Corona virüs testi negatif çıkan fakat ağır gribal enfeksiyonu devam eden Abdullah Avcı, Göztepe maçında takımın başında yer almak için bugün yeniden serum tedavisi aldı.

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Dıabate, Halil, N'diaye, Jahovic

Yedekler: Arda, Murat, Alpaslan, Yalçın, Kubilay, Esıtı, Zulj, Beykan, Trıpıc, Ideye

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseını, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Kamil Ahmet, Safa, Flavıo, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Afobe

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNDEN KOPTU!

Üst üste iki maçtan galip ayrılamayan Göztepe'de Avrupa hedefi gerçekleşmedi. Önce Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, daha sonra Karagümrük deplasmanından bir puanla döndü. Geçen haftayı BAY geçen İzmir ekibinde gelecek sezonun planlamaları yavaş yavaş başladı.

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İşte Göztepe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Abdullah Avcı serum desteğiyle takımının başında...
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