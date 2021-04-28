Ozan dışında satılık yok!

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Baştaolmak üzerevegibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor.düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak. Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak.Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.