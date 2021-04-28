Sabah damacana dağıttı akşam gol attı

Turkcell'in ismini vermesiyle yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden başlayan Kadın Futbol Ligi'nde heyecan devam ederken, kadın oyuncular da 'erkek sporu' yakıştırmalarına meydan okuyan performanslarıyla turnuvaya damga vuruyor. Tüm eşitsizliklere rağmen yeşil sahada emek ve tutkuyla mücadele eden kadın futbolcular, akıllara kazınan tüm klişeleri de bir bir yıkıyor. Tıpkı Setenay Sırım gibi...21 yaşındaki Setenay, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor formasıyla bir başarı hikâyesi yazıyor.Dedesi ve anneannesi tarafından büyütülen Setenay, futbola mahalle arasında erkeklerle başladı. İyi oynadığı için her maçta oynatılıyordu.Ailesinin durumu olmadığı için hem okudu hem onlara maddi katkı verdi.Tam işler yoluna girerken dedesi ve anneannesini kaybetti.Eskisinden daha çok çalıştı, çabaladı. Sahalara döndü... Şimdi de İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor formasıyla 'hayatım' dediği futbolu oynamaya devam ediyor. Birçok genç kıza asla pes etmemeleri konusunda rol model olmak isteyentakımla 17 Nisan'da Antalya'da başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bugün ve yarın çeyrek final maçları oynanacak. 4 Mayıs'taki finalde şampiyon olacak takım, Türkiye'yi 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.Üniversiteyi kazandığı sene A Milli Takım'dan davet alan Setenay, "İlk günkü heyecanımla hedeflerime ilerlemekten vazgeçmeyeceğim. Uzun seneler milli formayı taşımak istiyorum. Aynı zamanda akademisyenlik düşünüyorum. Yurt dışında eğitim hayatıma devam edip bir yandan futbol oynamak gibi bir hedefim de var. Hem eğitim hem de futbol hayatımı zirveye çıkartmak için çabalayacağım" dedi.Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsediklerini söyledi. Kadın futbolcuların ön yargılar ve sıfır moralle yola çıktığını kaydeden Özbayraktar, "Kadınları destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.