Sabah damacana dağıttı akşam gol attı

Turkcell'in ismini vermesiyle yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden başlayan Kadın Futbol Ligi'nde heyecan devam ederken, kadın oyuncular da 'erkek sporu' yakıştırmalarına meydan okuyan performanslarıyla turnuvaya damga vuruyor. Tüm eşitsizliklere rağmen yeşil sahada emek ve tutkuyla mücadele eden kadın futbolcular, akıllara kazınan tüm klişeleri de bir bir yıkıyor. Tıpkı Setenay Sırım gibi... Hayatın önüne koyduğu zorlukları engel tanımadan aşan 21 yaşındaki Setenay, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor formasıyla bir başarı hikâyesi yazıyor.

ÖĞRETMENİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Dedesi ve anneannesi tarafından büyütülen Setenay, futbola mahalle arasında erkeklerle başladı. İyi oynadığı için her maçta oynatılıyordu. Ortaokulda beden eğitimi öğretmeni sayesinde futbola resmen başlayan başarılı oyuncu, liseye geçtiğinde milli takıma davet edildi. Sabah okula gidiyor, sonra da idman saatine kadar su bayisinde damacana dağıtıyordu. Ailesinin durumu olmadığı için hem okudu hem onlara maddi katkı verdi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU, YILMADI

Tam işler yoluna girerken dedesi ve anneannesini kaybetti. Ardından çapraz bağları koptu ama yılmadı. Eskisinden daha çok çalıştı, çabaladı. Sahalara döndü... Şimdi de İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor formasıyla 'hayatım' dediği futbolu oynamaya devam ediyor. Birçok genç kıza asla pes etmemeleri konusunda rol model olmak isteyen Setenay, daha büyük başarılar için mücadele edeceğini söylüyor.

ŞAMPİYON, DEVLER LİGİ'NE GİDECEK

16 takımla 17 Nisan'da Antalya'da başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bugün ve yarın çeyrek final maçları oynanacak. 4 Mayıs'taki finalde şampiyon olacak takım, Türkiye'yi 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

HEDEFİM ZİRVE

Üniversiteyi kazandığı sene A Milli Takım'dan davet alan Setenay, "İlk günkü heyecanımla hedeflerime ilerlemekten vazgeçmeyeceğim. Uzun seneler milli formayı taşımak istiyorum. Aynı zamanda akademisyenlik düşünüyorum. Yurt dışında eğitim hayatıma devam edip bir yandan futbol oynamak gibi bir hedefim de var. Hem eğitim hem de futbol hayatımı zirveye çıkartmak için çabalayacağım" dedi.

'ÖN YARGILARI YIKIYORUZ'

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsediklerini söyledi. Kadın futbolcuların ön yargılar ve sıfır moralle yola çıktığını kaydeden Özbayraktar, "Kadınları destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.