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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:41 Son Güncelleme: 28.4.2021 09:59

'dan kritik karar! Larin mi, Gökhan mı oynayacak?

Sergen Yalçın'dan kritik karar! Larin mi, Gökhan mı oynayacak?

Spor Toto 'in 38. haftasında lider Beşiktaş, 'a konuk olacak. Geçen hafta 'u 3-1'lik skorla geçerek moral kazanan Kartal, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Atiba ve Larin'in yanı sıra cezası biten Welinton da takıma geri döndü. Rosier ve Necip ise cezaları nedeniyle kritik deplasmanda forma giyemeyecek. İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Atiba ve Larin ile cezası biten Welinton takıma dönerken cezalı Rosier ve Necip ise kritik maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Moroziuk Talbi Selim İsmail Sabo Djokovic Michalak Yasin Samudio Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

SON 3 DEPLASMANDA 5 PUAN KAYBI!

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

WELINTON DÖNDÜ

Sarı kart cezası biten Welinton, bu karşılaşmada görev alabilecek. Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

ROSIER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Nisan Çarşamba günü Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

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Sergen Yalçın'dan kritik karar! Larin mi, Gökhan mı oynayacak?
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