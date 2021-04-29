Aboneyim abone

Defansta çok açık verdiği ilk yarıyı Jahovic’in golüyle geride tamamlayan bordo-mavililer, 67’de Berat’ın atılmasıyla sıkıntıya girdi. Pes etmeyen Karadeniz ekibi, 88’de Ekuban ile ağları sarsıp mağlubiyetten kurtuldu. Ev sahibinde 90’da Obinna kırmızı kart gördü
Dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Fırtına, ligde hafta sonunu bay geçecek
GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
GEÇİRDİĞİ gribal enfeksiyon nedeniyle maçtan bir gün önce serum tedavisi uygulanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmemelerinin önemli olduğunu söyledi. "Bir puan Trabzon'u tatminetmez" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ama gelecek adına önümüzdeki seneden itibaren zirvede olmak için adımlar atıyoruz. Hem savunma hemde hücum anlamında gelişen bir oyunumuzvar. Deplasmanda hiç kaybetmedik.Önümüzdeki sene zirveyihedefliyoruz ve orayla ilgili güzelmesajlar alıyoruz" ifadesini kullandı.
KRİTİK MAÇLARIN ADAMI EKUBAN! TRABZONSPOR formasıyla 100. maçına çıkan ve takımına bir puanı getiren Caleb Ekuban, bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çekiyor. Ganalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Erzurum, Rize, Karagümrük, Göztepe ve G.Birliği müsabakalarında skora katkılarıyla üç puan kazandırırken, Denizlispor karşılaşmasında yaptığı asist ile de maçın 1-0 bitmesini sağlamıştı. Ganalı yıldız, golü ile Sivas karşılaşmasında da beraberliği almıştı. Fırtına, bu sezon Ekuban'ın attığı 9 gol ve 3 asist ile doğrudan 15 puan kazandı. Başarılı oyuncu, "İşleri toparlayacakken 10 kişikaldık. Bir puan kazandık ama daha fazlası oduruşu göstermekti. Asla pes etmeyeceğimizigösterdik" diye konuştu.
'MUTLU DEĞİLİZ'
İzmir'de sessiz kalan Bakasetas maç sonrası, "Berat'ın kırmızı kartından sonra farklı şekilde oynadım. 10 kişi kaldıktan sonra bir duruş ortaya koymamız gerekiyordu. Skordan elbette mutlu değiliz fakat maçın gidişatına göre baktığımızda çok kötü bir skor değil" diye konuştu.
JAHOVİC: GOLLERİM DEVAM EDECEK
Trabzonspor'u avlayan Göztepe'nin Makedon yıldızıAdis Jahovic, şu an Süper Lig'de yer alan oyuncular arasında, lige geldiği 2017/18 sezonundan bu yana rakip fileleri en fazla havalandıran (48) oyuncu durumunda. Tecrübeli oyuncu maç sonrası, "Gollerim ve mücadelemdevam edecek" dedi.
ŞAMPİYON TRİBÜNDE
Mücadeleyi, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da izledi. Göztepe Başkanı Sepil, Arıcan'a çiçek verdi
BERAT İLK KEZ KIZARDI
DEVRE arasında Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Berat Özdemir, 67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında topla buluşan Diabate'ye ceza sahasının hemen önünde faul yapınca atıldı. Kariyerinin ilk kırmızı kartını gören 22 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca 2 ikili mücadele kazanıp, 3 top kaybetti.
'UĞURCAN ÇAKIR EURO 2020 SONRASI!'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'dan birçok talibi olan Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili konuştu. Kalecileri için sezon başında 19 milyon Euro'luk teklif aldıklarını ancak reddettiklerini söyleyen Ağaoğlu, "Bir Alman, bir Fransız ve birİngiliz takımından teklif var. EURO 2020sonrasında karar vereceğiz. Biz de oyuncumuz da üst düzey bir takıma transfer olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.