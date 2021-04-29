Aboneyim abone

Dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Fırtına, ligde hafta sonunu bay geçecekGEÇİRDİĞİ gribal enfeksiyon nedeniyle maçtan bir gün önce serum tedavisi uygulanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmemelerinin önemli olduğunu söyledi.diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ama gelecek adına önümüzdeki seneden itibaren zirvede olmak için adımlar atıyoruz.ifadesini kullandı.formasıyla 100. maçına çıkan ve takımına bir puanı getirenbu sezon attığı kritik gollerle dikkat çekiyor. Ganalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Erzurum, Rize, Karagümrük, Göztepe ve G.Birliği müsabakalarında skora katkılarıyla üç puan kazandırırken, Denizlispor karşılaşmasında yaptığı asist ile de maçın 1-0 bitmesini sağlamıştı. Ganalı yıldız, golü ile Sivas karşılaşmasında da beraberliği almıştı. Fırtına, bu sezon Ekuban'ın attığı 9 gol ve 3 asist ile doğrudan 15 puan kazandı. Başarılı oyuncu, "diye konuştu.İzmir'de sessiz kalan Bakasetas maç sonrası, "Berat'ın kırmızı kartından sonra farklı şekilde oynadım. 10 kişi kaldıktan sonra bir duruş ortaya koymamız gerekiyordu. Skordan elbette mutlu değiliz fakat maçın gidişatına göre baktığımızda çok kötü bir skor değil" diye konuştu.Trabzonspor'u avlayan Göztepe'ninşu an Süper Lig'de yer alan oyuncular arasında, lige geldiği 2017/18 sezonundan bu yana rakip fileleri en fazla havalandıran (48) oyuncu durumunda. Tecrübeli oyuncu maç sonrası,dedi.Mücadeleyi, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da izledi. Göztepe Başkanı Sepil, Arıcan'a çiçek verdiDEVRE arasında Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Berat Özdemir, 67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında topla buluşan Diabate'ye ceza sahasının hemen önünde faul yapınca atıldı. Kariyerinin ilk kırmızı kartını gören 22 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca 2 ikili mücadele kazanıp, 3 top kaybetti.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'dan birçok talibi olan Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili konuştu. Kalecileri için sezon başında 19 milyon Euro'luk teklif aldıklarını ancak reddettiklerini söyleyen Ağaoğlu,Biz de oyuncumuz da üst düzey bir takıma transfer olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.