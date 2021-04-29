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Giriş Tarihi: 29.4.2021 12:34 Son Güncelleme: 29.4.2021 12:36

Cedi'den 19, Furkan'dan 12 sayı! Westbrook NBA tarihine geçti...

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Cedi'den 19, Furkan'dan 12 sayı! Westbrook NBA tarihine geçti...

NBA'de Cleveland forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 109-104 kaybettikleri maçında 19 sayı attı. Philadelphia 'ın sahasında 'ı 127-83 yendiği maçta ise 16 dakika süre alan , 12 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. 76ers, bu galibiyet ile NBA'de play-off'a katılmayı garantiledi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Magic'e mağlup olduğu maçta 32 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti. Ayrıca Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı. Magic'te Gary Harris 19, Chuma Okeke ve Cole Anthony on sekizer sayı ile oynadı.

FURKAN'DAN HAWKS POTASINA 12 SAYI

Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'ın sahasında Atlanta Hawks'ı 127-83 yendiği maçta 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. 76ers, bu galibiyet ile NBA'de play-off'a katılmayı garantiledi.

SUNS 11 YIL SONRA PLAY-OFF'TA

Batı Konferansı temsilcisi Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 109-101 yenerek 11 yıl sonra play-off'a katılma hakkı elde etti. Suns'ta Chris Paul 28 sayı, 10 asist ile "double-double" yaparken Devin Booker 21 sayı ile oynadı. Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 10 ribauntluk performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

WESTBROOK TRİPLE-DOUBLE İLE NBA TARİHİNE GEÇTİ

Washington Wizards'ın sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-107 yendiği maçta 18 sayı, 18 ribaunt ve 14 asist ile bu sezon 30 kez "triple-double" yapan Russell Westbrook, NBA tarihinde 3 sezon 30 ve daha fazla maçta bu istatistiğe ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca kariyeri boyunca 176 kez "triple-double" yapan Westbrook'un, tüm zamanların en çok bu istatistiğe ulaşan oyuncusu Oscar Robertson'ı (181) geçebilmesi için önünde sadece altı maç kaldı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-109

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 127-83

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-94

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 120-111

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-107

Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 109-130

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 114-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 109-101

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-154

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Cedi'den 19, Furkan'dan 12 sayı! Westbrook NBA tarihine geçti...
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