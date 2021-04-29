Mustafa Denizli evinde

Türk futbolunun mihenk taşlarındanaltyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği ve 1983'te ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. TFF 1. Lig'de play-off'a kalıp Süper Lig şansını sürdürmek isteyen İzmir ekibi ile dün sözleşme imzalayan 71 yaşındaki Denizli,Hayırdiye konuştu.tecrübeli teknik adam için resmi sitesinden "Evine hoş geldin Büyük Mustafa" açıklamasını yaparken, İzmir ekibinin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç" dedi.direktörlük kariyerine 1987'de G.Saray'da başlayan Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın dışında toplam 12 kulüpte görev yaptı. Usta patron; Aachen, G.Saray, Kocaelispor, F.Bahçe, Manisaspor, Pas Tahran, Perspolis, Beşiktaş, Rizespor, Hazar Lenkeran, Eskişehirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen Denizli,Kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak en büyük transfer ücreti olacaktır" dedi.