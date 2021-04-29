Mustafa Denizli evinde

Dün İzmir ekibine imza atan Mustafa Denizli, “Hayatımın her 4 gününden biri, yani gençliğim bu kulüpte geçti. Çok şampiyonluk yaşadım, inşallah Altay ile de bu gururu yaşarım” dedi
Türk futbolunun mihenk taşlarından MustafaDenizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği ve 1983'te ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. TFF 1. Lig'de play-off'a kalıp Süper Lig şansını sürdürmek isteyen İzmir ekibi ile dün sözleşme imzalayan 71 yaşındaki Denizli, "Hayatımın neredeyse her 4gününden biri bu camianıniçinde geçti. Kısacası bütüngençliğim geçti. Sevindiğimizüzüldüğümüz birçok anıyıburada yaşadık. İçinden yetiştiğimcamiadan aldığım davete'Hayır' demem mümkündeğildi. Sezon sonuna kadarhedefimizi kovalamakiçin elimizden gelen herşeyi ortaya koyacağız.Hayatımda çok şampiyonluklaryaşadım. İnşallahAllah bize böyle bir şampiyonluğunasip eder veonun gururunu yıllarcataşıdığım gibi bugün enbüyük ölçüde yaşatma fırsatıverir" diye konuştu.
'HOŞ GELDİN BÜYÜK MUSTAFA'
ALTAY, tecrübeli teknik adam için resmi sitesinden "Evine hoş geldin Büyük Mustafa" açıklamasını yaparken, İzmir ekibinin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç" dedi.
ÜÇ BÜYÜKLERİ ŞAMPİYON YAPTI TEKNIK direktörlük kariyerine 1987'de G.Saray'da başlayan Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın dışında toplam 12 kulüpte görev yaptı. Usta patron; Aachen, G.Saray, Kocaelispor, F.Bahçe, Manisaspor, Pas Tahran, Perspolis, Beşiktaş, Rizespor, Hazar Lenkeran, Eskişehirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Denizli, 3 büyüklerişampiyon yapan tekteknik adam unvanınıelinde bulunduruyor.
"ŞEHİT VE GAZİLERİN HAKKI ÖDENMEZ"
ÜCRETİNİN Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen Denizli, "Evlatlarımız yıllardır bu vataniçin bizim için mücadele ediyorlar.Onların hakları maddiyatla ödenmez. Kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak en büyük transfer ücreti olacaktır" dedi.