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Giriş Tarihi: 29.4.2021

evinde

Mustafa Denizli evinde

Dün İzmir ekibine imza atan , “Hayatımın her 4 gününden biri, yani gençliğim bu kulüpte geçti. Çok şampiyonluk yaşadım, inşallah ile de bu gururu yaşarım” dedi

Türk futbolunun mihenk taşlarından Mustafa Denizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği ve 1983'te ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü. TFF 1. Lig'de play-off'a kalıp Süper Lig şansını sürdürmek isteyen İzmir ekibi ile dün sözleşme imzalayan 71 yaşındaki Denizli, "Hayatımın neredeyse her 4 gününden biri bu camianın içinde geçti. Kısacası bütün gençliğim geçti. Sevindiğimiz üzüldüğümüz birçok anıyı burada yaşadık. İçinden yetiştiğim camiadan aldığım davete 'Hayır' demem mümkün değildi. Sezon sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu nasip eder ve onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi bugün en büyük ölçüde yaşatma fırsatı verir" diye konuştu.

'HOŞ GELDİN BÜYÜK MUSTAFA'
ALTAY, tecrübeli teknik adam için resmi sitesinden "Evine hoş geldin Büyük Mustafa" açıklamasını yaparken, İzmir ekibinin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç" dedi.

ÜÇ BÜYÜKLERİ ŞAMPİYON YAPTI
TEKNIK direktörlük kariyerine 1987'de G.Saray'da başlayan Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın dışında toplam 12 kulüpte görev yaptı. Usta patron; Aachen, G.Saray, Kocaelispor, F.Bahçe, Manisaspor, Pas Tahran, Perspolis, Beşiktaş, Rizespor, Hazar Lenkeran, Eskişehirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Denizli, 3 büyükleri şampiyon yapan tek teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

"ŞEHİT VE GAZİLERİN HAKKI ÖDENMEZ"
ÜCRETİNİN Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen Denizli, "Evlatlarımız yıllardır bu vatan için bizim için mücadele ediyorlar. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak en büyük transfer ücreti olacaktır" dedi.

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Mustafa Denizli evinde
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