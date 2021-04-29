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Giriş Tarihi: 29.4.2021 11:57 Son Güncelleme: 29.4.2021 12:02

gelir gelmez neşteri vurdu! Tam 6 futbolcu kadro dışı...

DHA
Mustafa Denizli gelir gelmez neşteri vurdu! Tam 6 futbolcu kadro dışı...

. Lig'de Play-Off'tan 'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan , "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajı verdi. Öte yandan Denizli'nin gelişi sonrası takımdaki 6 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var" uyarısında bulunan 71 yaşındaki usta teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçılınmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum her geçen gün, her geçen saat onlar da benim ne istediklerimi anlayacaklar ve hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, ligde cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

KADRODA OPERASYON YAPILDI

Göreve gelmeden önce yönetime, "Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum" mesajı veren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamın raporuyla siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş başta olmak üzere, orta saha oyuncusu İlhan Depe, stoper Lokman Gör, ön libero Harun Alpsoy, sol kanat Adbullah Aydın, stoper Gençer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. Bu futbolcular arasında Yekta ile Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi Abdullah ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan Harun'un sözleşmeleri sona erecek. 2022'ye kadar kontratları olan İlhan, Gençer ve Lokman için sezon sonunda karar verilecek.

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Mustafa Denizli gelir gelmez neşteri vurdu! Tam 6 futbolcu kadro dışı...
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