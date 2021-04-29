Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor: Villareal-Arsenal ve Roma-Manchester United
Giriş Tarihi: 29.4.2021 19:57

’nde yarı final heyecanı başlıyor: -Arsenal ve -

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor: Villareal-Arsenal ve Roma-Manchester United

’nde yarı final heyecanı, -Arsenal ve - maçlarıyla başlıyor. Heyecan dolu maçlar bu akşam saat 22:00’da başlayacak. Nefesleri kesecek yarı final maçları Bein'den naklen yayınlanacak. Maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA'da yarı final maçlarının heyecanı bugün başlıyor. Villareal evinde Londra ekibi Arsenal'i konuk ederken diğer İngiliz ekibi Manchester United ise Roma'yı konuk edecek. Manchester United-Roma maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Villareal ve Arsenal daha önce, 2005/06 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde karşı karşıya gelmişti.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MUHTEMEL İLK 11

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

Roma: Pau López; Smalling, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

VİLLAREAL-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Pedraza, Trigueros, Parejo, Capoue, Chuckweze, Moreno, Alcacer

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka, partey, Ceballos, Saka, Odegaard, Pepe, Nketiah

MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Roma arasındaki yarı final mücadelesi bugün 22:00'da başlayacak.. Old Trafford'da oynanacak olan müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

VİLLAREAL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya'da La Ceramica'da oynanacak yarı final maçı saat 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports kanallarından naklen verilecek. .

EN ÇOK OKUNANLAR

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Son dakika: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası ortalık karıştı! Dorukhan'a saldırı, Sergen Yalçın'a küfür
Son dakika | Tam kapanmada seyahat ve sokağa çıkma yasağı uyarısı: Oltaya gelmeyelim
Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Bursa'da köyde altın rezervi bulundu! Arsa fiyatları fırladı
Şarkıcı Yeliz'den gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz itirafı! "Büyük aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık"
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan “Görev Belgesi Düzenlenmesi” Bu belgeye dikkat: Bir kez alınacak, 3 gün geçerli olacak
Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma sorularına yanıtlar! Muafiyet listesi güncellendi...
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor: Villareal-Arsenal ve Roma-Manchester United
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA