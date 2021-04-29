UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor: Villareal-Arsenal ve Roma-Manchester United

UEFA'da yarı final maçlarının heyecanı bugün başlıyor. Villareal evinde Londra ekibi Arsenal'i konuk ederken diğer İngiliz ekibi Manchester United ise Roma'yı konuk edecek. Manchester United-Roma maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Villareal ve Arsenal daha önce, 2005/06 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalinde karşı karşıya gelmişti.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MUHTEMEL İLK 11

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood

Roma: Pau López; Smalling, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

VİLLAREAL-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Pedraza, Trigueros, Parejo, Capoue, Chuckweze, Moreno, Alcacer

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka, partey, Ceballos, Saka, Odegaard, Pepe, Nketiah

MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Roma arasındaki yarı final mücadelesi bugün 22:00'da başlayacak.. Old Trafford'da oynanacak olan müsabaka Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

VİLLAREAL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya'da La Ceramica'da oynanacak yarı final maçı saat 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports kanallarından naklen verilecek. .