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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:42

"İntihar girişimin başarılı olmalıydı" sözü üzerine futbolu bıraktı

DHA
İntihar girişimin başarılı olmalıydı sözü üzerine futbolu bıraktı

İskoçya 4'üncü Lig ekiplerinden forması giyen 32 yaşındaki , rakip takım oyuncusunun "intihar girişimin başarılı olmalıydı" demesi üzerine futbolu bıraktığını açıkladı.

İskoçya 4'üncü Ligi'nde dün akşam Stenhousemuir ile Albion Rovers karşı karşıya geldi. Maçın devre arasında yaşanan bir olay, Albion Rovers forması giyen David Cox'un futbolu bırakma kararı almasına neden oldu. Geçmiş dönemde depresyonla ilgili sıkıntılar yaşayan ve intihar girişiminde bulunan Cox, Stenhousemuir forması giyen Jonathan Tiffoney'in maçın 2'nci yarısı başlamadan önce yanına gelip kendisi ile alay ettiğini iddia etti.

Bir sosyal medya platformunda paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Cox, "Maça yedek kulübesinde başladım ve rakip takım oyuncularından biri yanıma gelip mental sağlığım hakkında benimle alay etti ve intihar girişimimde başarılı olmam gerektiğini söyledi. 2'nci yarı başlamak üzereydi ve stattan ayrıldım. Bu olayın ardından futbolu tamamen bıraktım. Bazı inşanlar bunun önemli bir şey olmadığını düşünebilir ama onları dinlemekten bıktım. Bununla ilgili hakemlerle konuşmaya çalıştım ama duymadıkları için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bu yüzden ben bununla ilgili bir şey yapacağım ve artık oyundan ayrılıyorum. Kramponlarımı sonsuza dek astım" ifadelerini kullandı.

STENHOUSEMUIR KULÜBÜ SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Stenhousemuir kulübü, soruşturma başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, David Cox ve Jonathan Tiffoney'in ciddi ve uygunsuz bir tartışma yaşadıklarını kabul ettiği vurgulanırken bu durumun oyuncu sağlığı üzerinde etkisi olduğu ifade edildi. Olayın İskoçya Futbol Federasyonu'na yönlendirildiği ve Albion Rovers kulübü ile birlikte çalışılacağı söylendi.

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"İntihar girişimin başarılı olmalıydı" sözü üzerine futbolu bıraktı
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