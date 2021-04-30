Mesut Özil’den down sendromlu Efe’ye jest!

"EFE'NİN YOLU BAHTI AÇIK OLSUN"

Down sendromlu bir çocuğun hayalini gerçekleştirilmesinde vesile olduklarından mutluluk duyduğunu ifade eden İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, "İyilik Harekatı Derneği olarak çok değerli kardeşim ve Efe'nin ve ailesinin bir talebi vardı. Fenerbahçe'nin imzalı formaları ve Mesut Özil'e ulaşmak. Bizde bunun için Özil'e ulaştık. Buradan Mesut Özil ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi kırmadılar. Böyle güzel küçük bir çocuğun, minik kahramanın hayallerini gerçek ettiler. O da çok mutlu oldu. Efe'nin istemiş olduğu imzalı formalar ve hediyeler geldi. Bizim de bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah Efe'nin de yolu bahtı açık olsun" dedi.