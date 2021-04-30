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Giriş Tarihi: 30.4.2021 13:47 Son Güncelleme: 30.4.2021 14:28

Son dakika: Kulüp başkanından flaş sözler: " ile görüştüm"

Son dakika: Kulüp başkanından flaş sözler: Belhanda ile görüştüm

Son dakika haberi: 'dan gönderilen Faslı oyuncu 'nın hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın yeni adresi mı? Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'nin kulüp başkanı ile görüştüğünü ve istersen takımla antrenmanlara çıkabileceğini söyledi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray sezon ortasında Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmiş ve oyuncu ile bir kriz yaşamıştı. Belhanda'nın bu karardan sonra hangi takıma gideceği de merak edilmeye başlanmıştı.

Faslı oyuncu, canlı yayında maç sonu röportajında Türk Telekom Arena'nın zemini ile ilgili şikayetlerini dile getirmiş ve bu açıklamalar nedeniyle Galatasaray oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI: BELHANDA İLE GÖRÜŞTÜM

Belhanda ile ilgili çok flaş bir açıklama yapıldı. Fransa ligi ekiplerinden Montpellier'nin kulüp başkanı Laurent Nicollin, Fransız basınından Midi-Libre'e Belhanda ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"3 HAFTA ÖNCE BERABER ZAMAN GEÇİRDİK"

Nicollin, Faslı yıldızla görüştüğünü doğruladı ve şunları söyledi: "3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik. Ona, formunu koruyabilmesi için bizim takımla idmanlara çıkmasını önerdim. Şu an kendisi Türkiye'ye bazı işlerini halletmek için geri gitti. Döndüğü zaman sportif direktörümüz Bruno Carotti ile iletişime geçecek."

Bilindiği üzere futbola Montpellier altyapısında başlayan Younes Belhanda, 2012 senesinde takımıyla Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı kazanmış ve ismini duyurmuştu.

Belhanda, Mart ayında sözleşmesi feshedilmişti. Galatasaray'da 2 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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Son dakika: Kulüp başkanından flaş sözler: "Belhanda ile görüştüm"
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