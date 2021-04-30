Son dakika: Kulüp başkanından flaş sözler: "Belhanda ile görüştüm"

"3 HAFTA ÖNCE BERABER ZAMAN GEÇİRDİK"

Nicollin, Faslı yıldızla görüştüğünü doğruladı ve şunları söyledi: "3 hafta önce, Belhanda ile bir öğleden sonrasını beraber geçirdik. Ona, formunu koruyabilmesi için bizim takımla idmanlara çıkmasını önerdim. Şu an kendisi Türkiye'ye bazı işlerini halletmek için geri gitti. Döndüğü zaman sportif direktörümüz Bruno Carotti ile iletişime geçecek."