Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık ve Halis Özkahya...
Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:10 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:11

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık ve Halis Özkahya...

'de son haftalara girilirken şampiyonluk ve kümede kalma heyecanı da artıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 39. haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanacak maçı , Gençlerbirliği - Galatasaray maçını , Fenerbahçe - Erzurumspor maçını ise yönetecek.

TFF, Süper Lig'de 39. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Beşiktaş, Cumartesi akşamı evinde Hatayspor'u konuk edecek bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste iki Galatasaray maçı yöneten Mete Kalkavan da Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR: ALİ PALABIYIK

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: BAHATTİN ŞİMŞEK

FRAPORT - TAV ANTALYASPOR - GÖZTEPE: ATİLLA KARAOĞLAN

YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: HÜSEYİN GÖÇEK

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY: HALİS ÖZKAHYA

KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR: ALİ ŞANSALAN

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - MKE ANKARAGÜCÜ: HALİL UMUT MELER

HELENEX YENİ MALATYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR: ARDA KARDEŞLER

FENERBAHÇE - B. B ERZURUMSPOR: METE KALKAVAN

GAZİANTEP FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

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