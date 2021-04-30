Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık ve Halis Özkahya...

TFF, Süper Lig'de 39. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Beşiktaş, Cumartesi akşamı evinde Hatayspor'u konuk edecek bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste iki Galatasaray maçı yöneten Mete Kalkavan da Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını yönetecek.
İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
BEŞİKTAŞ - ATAKAŞ HATAYSPOR: ALİ PALABIYIK
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: BAHATTİN ŞİMŞEK
FRAPORT - TAV ANTALYASPOR - GÖZTEPE: ATİLLA KARAOĞLAN
YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: HÜSEYİN GÖÇEK
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY: HALİS ÖZKAHYA
KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR: ALİ ŞANSALAN
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - MKE ANKARAGÜCÜ: HALİL UMUT MELER
HELENEX YENİ MALATYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR: ARDA KARDEŞLER
FENERBAHÇE - B. B ERZURUMSPOR: METE KALKAVAN
GAZİANTEP FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU