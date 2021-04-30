Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Werder Bremen'i deviren Leipzig finalde!
Giriş Tarihi: 1.5.2021 01:09 Son Güncelleme: 1.5.2021 01:09

'i deviren finalde!

AA
Werder Bremen'i deviren Leipzig finalde!

yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig, uzatma bölümlerinin sonunda Werder Bremen'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Hee-Chan Hwang ve golleri Leipzig'e finali getirdi.

Werder Bremen, Almanya Kupası'nın yarı final müsabakasında Weser Stadı'nda Leipzig'i konuk etti. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Leipzig, 93. dakikada Hee-Chan Hwang'in golüyle 1-0 öne geçti. Werder Bremen, 105+1. dakikada Leonardo Bittencourt'un topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Leipzig, 120+1. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 2019'dan sonra ikinci kez finale yükseldi.

Diğer finalist, Borussia Dortmund ile Holstein Kiel arasında bu akşam oynanacak karşılaşmada belirlenecek. Kupa finali, 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika | Tam kapanmada Cuma namazı kılmak serbest mi? Bugün camiler açık mı?
Son dakika | Tam kapanma için kritik çalışma ve sokağa çıkma yasağı uyarısı
Emekli ikramiyesi zammı belli oldu! Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan ilan etti!
Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz Douglas Costa hamlesi! Bodrum'daki tatil fotoğrafları çok konuşulmuştu...
Son dakika: Juventus'tan büyük ters köşe! Herkes Ronaldo'yu beklerken Merih bombası
Son dakika: Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Her şeyi tek kalemde silen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Werder Bremen'i deviren Leipzig finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA