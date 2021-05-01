Emre Belözoğlu'ndan takıma talimat: "Herkes hazır olacak"

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Alanya maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına topladı ve "son maça, son düdüğe kadar mücadele" talimatı verdi.
"HERKES HAZIR OLACAK"
"Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır" ifadelerini kullanan genç teknik adam, "Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün" şeklinde konuştu.
"SİZE, TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"
Oyuncu grubuna "sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum!" sözleri ile seslendi.
Takım adına söz alan Kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.