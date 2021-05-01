Emre Belözoğlu'ndan takıma talimat: "Herkes hazır olacak"

"SİZE, TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

Oyuncu grubuna "sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum!" sözleri ile seslendi.

Takım adına söz alan Kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.