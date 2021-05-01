Galatasaray'da 6 oyuncu için karar verildi! Gönderilecek son isim belli oldu...

Bu sezon istenilen başarıları elde edemeyen Galatasaray'da bazı oyuncular ile yollar sezon bittikten sonra ayrılacak. Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, teknik direktör Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu.
FEGHOULİ İLE YOLUN SONUNA GELİNDİ
O kadroyu dağıtan yeni Galatasaray Yönetimi, sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti. Kalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor.
BİLETİ TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINDA KESİLDİ
Trabzon maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi. Yakın arkadaşı Belhanda'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı.
FEGHOULİ DE AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır. Yüzde 15 indirim konusunda anlaşamadığı yönetimden sonra teknik heyetle de sorunlar yaşamaya başlayan Feghouli, artık ayrılmaya sıcak bakıyor.
GALATASARAY'DA 6 OYUNCU İÇİN KARAR VERİLDİ
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba ile ilgili alınan kararı açıkladı.
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BELHANDA'NIN GOLLERİNİ KESTİLER
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynanacağı maç için geri sayıma geçilirken GS TV'de iki takımın geçmişten günümüze yaptığı karşılaşmalar gösteriliyor. Bir süre önce sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın sezonun ilk yarısında 6-0 kazanılan maçta kaydettiği 3 golün görüntülerde yer almaması ise ilginç bir detay olarak dikkat çekti.