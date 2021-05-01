Galatasaray'da 6 oyuncu için karar verildi! Gönderilecek son isim belli oldu...

BELHANDA'NIN GOLLERİNİ KESTİLER

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynanacağı maç için geri sayıma geçilirken GS TV'de iki takımın geçmişten günümüze yaptığı karşılaşmalar gösteriliyor. Bir süre önce sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın sezonun ilk yarısında 6-0 kazanılan maçta kaydettiği 3 golün görüntülerde yer almaması ise ilginç bir detay olarak dikkat çekti.