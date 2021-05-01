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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:29 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:34

, 'ın rekorunu kırarak tarihine geçti

SABAH.COM.TR SPOR
Hamza Baran Arıkan, Enes Ünal'ın rekorunu kırarak Bursaspor tarihine geçti

'in 33. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşan 'da 16 yaşındaki , en genç maça çıkan futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. 10 Mart 2005 doğumlu Hamza Baran Arıkan'dan önce bu rekor 16 ay üç aylıkken sahaya çıkan 'a aitti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında orta sıralarda mücadele eden Bursaspor ile ligin son sırasındaki Eskişehirspor karşılaştı. Konuk Bursaspor'da 16 yaşındaki Hamza Baran Arıkan, en genç maça çıkan futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.

10 Mart 2005 doğumlu (16 yıl 1 ay) Hamza Baran Arıkan'dan önce bu rekor 16 ay 3 aylıkken sahaya çıkan Enes Ünal'a aitti. Futbola Zaferspor'da başlayan Hamza Baran Arıkan daha sonra Yeşil Bursa A.Ş. ve Bursaspor formaları giymişti. Arıkan maçta sağ bek pozisyonunda görev aldı.

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Hamza Baran Arıkan, Enes Ünal'ın rekorunu kırarak Bursaspor tarihine geçti
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