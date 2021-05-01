Hamza Baran Arıkan, Enes Ünal'ın rekorunu kırarak Bursaspor tarihine geçti

TFF 1. Lig'in 33. haftasında orta sıralarda mücadele eden Bursaspor ile ligin son sırasındaki Eskişehirspor karşılaştı. Konuk Bursaspor'da 16 yaşındaki Hamza Baran Arıkan, en genç maça çıkan futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.
10 Mart 2005 doğumlu (16 yıl 1 ay) Hamza Baran Arıkan'dan önce bu rekor 16 ay 3 aylıkken sahaya çıkan Enes Ünal'a aitti. Futbola Zaferspor'da başlayan Hamza Baran Arıkan daha sonra Yeşil Bursa A.Ş. ve Bursaspor formaları giymişti. Arıkan maçta sağ bek pozisyonunda görev aldı.