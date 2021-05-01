Hataysporlu Boupendza ve Diouf'un tek rakibi Lewandowski-Müller

Süper Lig'e bu sezon çıkan ve kalıcı olacağını gösteren Hatayspor'da golcüler de adından sıkça söz ettiriyor. Ligde en çok gol atan 4. takım (60) olan bordo-beyazlılarda Aaron Boupendza (21) ve Mame Diouf (18) takımın skor yükünü çeken isimler olarak öne çıkıyor.