Samsunspor 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - Ankaraspor | CANLI

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, daha önceden lige veda eden Ankaraspor'u konuk ediyor. Zirvede yer alan üç takımın da 64 puanı bulunuyor. Geçen haftalarda küme düşen Ankaraspor ise 26 puana sahip.
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Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Son 2 haftada direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
İLK 11'LER
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Guido, Yasin, Nadir.
Ankaraspor: Osorıo, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Erdem, Mudımu, Umar, Bodul, Barış, Samed Ali, Pedersen.
Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.
Samsunspor en son 2011/12 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.