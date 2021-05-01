Samsunspor 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - Ankaraspor | CANLI

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, daha önceden lige veda eden Ankaraspor'u konuk ediyor. Zirvede yer alan üç takımın da 64 puanı bulunuyor. Geçen haftalarda küme düşen Ankaraspor ise 26 puana sahip.

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