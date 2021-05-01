Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - Ankaraspor | CANLI
Giriş Tarihi: 1.5.2021 15:31 Son Güncelleme: 1.5.2021 15:52

9 yıllık hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - | CANLI

Samsunspor 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - Ankaraspor | CANLI

. Lig'in 33. haftasında 'e yükselme yarışı nefes kesiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren , daha önce ligde veda eden 'u konuk ediyor. Kritik maçı hakem yönetiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Samsunspor - Ankaraspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ve Giresunspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, daha önceden lige veda eden Ankaraspor'u konuk ediyor. Zirvede yer alan üç takımın da 64 puanı bulunuyor. Geçen haftalarda küme düşen Ankaraspor ise 26 puana sahip.

SAMSUNSPOR - ANKARASPOR | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Son 2 haftada direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Guido, Yasin, Nadir.

Ankaraspor: Osorıo, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Erdem, Mudımu, Umar, Bodul, Barış, Samed Ali, Pedersen.

>>TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Samsunspor en son 2011/12 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'a veda eden Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Bu sene emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika haberi: Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Usta yazar Ahmet Çakar'dan flaş iddia!
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Ortaklar birbirine düştü! HDP'li vekilden İYİ Partili vekile büyük hakaret: 'Yavuz it havlamış yine...'
Son dakika: Nesrin Cavadzade ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Her şeyi tek kalemde silen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı?
İşçi ve işverenler dikkat! Mahkemeden fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ilgili flaş karar!
Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!
CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor 9 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor! Samsunspor - Ankaraspor | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA