Michael Frey Fenerbahçe'de kadroya giremiyordu! Golleriyle Samatta, Thiam ve Cisse'yi geride bıraktı...

YERİNE GELEN İSİMLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezon başında kadroda düşünülmeyerek gönderilen Frey'in yerine gelen golcüler, sarı-lacivertlilerde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut önderliğinde alınan Samatta, Cisse, Valencia, Thiam gibi golcüler, Frey'in yakaladığı gol sayısına ulaşamazken Fenerbahçe'nin en çok problem yaşadığı mevkilerden birisi santrfor bölgesi oldu.