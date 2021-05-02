Michael Frey Fenerbahçe'de kadroya giremiyordu! Golleriyle Samatta, Thiam ve Cisse'yi geride bıraktı...

Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye İsviçre Ligi ekibi Zürich'ten transfer olan İsviçreli oyuncu Michael Frey, sarı-lacivertli formayı giydiği sezonlar boyunca beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerin başında gelmişti.
Fenerbahçe'de önce Nürnberg'e kiralanan daha sonra da Beveren'e kiralanan 26 yaşındaki golcü, bu sezonu geçirdiği Beveren'de yıldızlaştı. Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesine Samatta, Cisse, Thiam gibi isimleri dahil etmesiyle birlikte sezonun başlamasının hemen ardından Frey kiralanmıştı.
FIRTINA GİBİ ESİYOR
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna kattığı golcüleri beklenen katkıyı veremezken, kadroda düşünmeyerek kiraladığı Michael Frey, bu sezon alınan tüm golcülerden daha fazla gol katkısı yapmayı başardı.
Jupiler Pro League'de mücadele eden Beveren, kümede kalma yarışında bulunuyor. Takımının en önemli parçalarından birisi haline gelen Michael Frey, bu sezon boyunca toplamda 16 gol ve 3 asistlik performansıyla adeta yıldız gibi parladı.
Belçika'da 30 maça çıkan Michael Frey, forma giydiği tüm kulvarlarda maçların tamamına ilk 11'de başladı. Beveren ilk 11'inin adeta vazgeçilmez bir parçası olan 26 yaşındaki golcü, taraftarlar arasında da sevilen oyunculardan birisi oldu.
YERİNE GELEN İSİMLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Sezon başında kadroda düşünülmeyerek gönderilen Frey'in yerine gelen golcüler, sarı-lacivertlilerde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut önderliğinde alınan Samatta, Cisse, Valencia, Thiam gibi golcüler, Frey'in yakaladığı gol sayısına ulaşamazken Fenerbahçe'nin en çok problem yaşadığı mevkilerden birisi santrfor bölgesi oldu.
Birinci santrfor olarak düşünülen Samatta, Süper Lig'de yalnızca 5 gol kaydederken, Cisse 4, Valencia 9, Thiam ise 6 gol atmayı başardı. Gelecek sezon kadroya dönecek olan Michael Frey'in Beveren'de gösterdiği performansı nedeniyle kadroda kendisine yer bulması bekleniyor.