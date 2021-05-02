Gençlerbirliği'nden kırmızı kart tepkisi! "Gedson'un hareketi her yerde kırmızı kart"

Maçı değerlendiren Özcan Bizati "İyi mücadele etmedik, reaksiyon veremedik. Sonuçta mağlup olduk. Önümüzdeki 3 maçtan iyi puanlar almamız lazım. VAR ile alakası yok; gözümüzün önündeki olay. Gedson'un Candeias'a yaptığı hareket her yerde kırmızı kart. Çocuğun omzunda da yırtık oluştu, sezonu kapattı. Rakip eksik kalacakken biz eksik kalıp gol yedik. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı mı var? Adil yönetilmeli" ifadelerini kullandı.

Ligde kalma mücadelesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özcan Bizati "9 puan var. En iyiyi yapmak istiyoruz. 9 puan alabiliriz ama bu mücadeleyle değil" dedi.