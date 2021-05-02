Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nden kırmızı kart tepkisi! "Gedson'un hareketi her yerde kırmızı kart"
Giriş Tarihi: 2.5.2021 23:28 Son Güncelleme: 2.5.2021 23:35

'nden kırmızı kart tepkisi! "Gedson'un hareketi her yerde kırmızı kart"

Gençlerbirliği'nden kırmızı kart tepkisi! Gedson'un hareketi her yerde kırmızı kart

'in 39. haftasında , sahasında 'a 2-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bizati, "Gedson'un Candeias'a yaptığı hareket her yerde kırmızı kart." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında ligde kallma savaşı veren Gençlerbirliği, sahasında zirve yarışı veren Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Özcan Bizati "İyi mücadele etmedik, reaksiyon veremedik. Sonuçta mağlup olduk. Önümüzdeki 3 maçtan iyi puanlar almamız lazım. VAR ile alakası yok; gözümüzün önündeki olay. Gedson'un Candeias'a yaptığı hareket her yerde kırmızı kart. Çocuğun omzunda da yırtık oluştu, sezonu kapattı. Rakip eksik kalacakken biz eksik kalıp gol yedik. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı mı var? Adil yönetilmeli" ifadelerini kullandı.

Ligde kalma mücadelesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özcan Bizati "9 puan var. En iyiyi yapmak istiyoruz. 9 puan alabiliriz ama bu mücadeleyle değil" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Son dakika | Koronavirüste vakalar düşüyor! İşte tam kapanma sonrası...
Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! "Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra..."
Son dakika | Kırmızı illerden güzel haber: İlk kez yoğun bakım yatışı yok
Survivor İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı: Zor durumdayım, yardım edin...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eşi benzeri yok...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nden kırmızı kart tepkisi! "Gedson'un hareketi her yerde kırmızı kart"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA