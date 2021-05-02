Manchester United - Liverpool maçı ertelendi! Taraftarlar sahayı işgal etti...

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, önce karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir saate ertelendiği belirtildi. Daha sonra ise yaşanan olaylar nedeniyle ileri bir saate ertelendiği açıklanan Manchester United-Liverpool maçı, alınan kararla başka bir güne ertelendi.