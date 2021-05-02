Manchester United - Liverpool maçı ertelendi! Taraftarlar sahayı işgal etti...

Premier Lig'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi.
Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, önce karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir saate ertelendiği belirtildi. Daha sonra ise yaşanan olaylar nedeniyle ileri bir saate ertelendiği açıklanan Manchester United-Liverpool maçı, alınan kararla başka bir güne ertelendi.