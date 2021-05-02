Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! "Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra..."
Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:59 Son Güncelleme: 2.5.2021 11:07

Son dakika: 'ta gerçeği ortaya çıktı! " 2-3 dakika sonra..."

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Son dakika haberi... 'ta bu sezon 5 gol, 18 asistlik müthiş bir performans gösteren , asist krallığında Avrupa'nın da zirvesine yerleşti. Ghezzal'ın menajeri , yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transfer sürecinde 'la yaptığı konuşmayla ve Ghezzal'ın Siyah-Beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

'ın başarılı kanat oyuncusu , ligin geride kalan bölümünde 18 asist ve 5 gollük performans sergiledi. Bu performansıyla da Bayern Münihli Thomas Müller'i geçerek Avrupa'nın 10 majör liginde en çok gol pası veren futbolcu oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Süper Lig'de asist krallığında ilk sırada bulunan Cezayirli yıldız, Siyah-Beyazlı takımda 10 farklı futbolcuya gol pası verdi. 28 yaşındaki oyuncu, iki kez de rakibin topu kendi kalesine göndermesine neden olan top kullandı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Dün akşam Akintola'nın 'ı 1-0 öne geçiren ters vuruşunda meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderen isim olan Ghezzal, aynı talihsizliği 2-2 biten Ankaragücü maçında da Kulusic'e yaşatmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'in asist kralı 'in, siyah beyazlılara transferi ile ilgili oyuncunun Türkiye temsilcisi 'dan açıklama geldi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Beyaz TV'ye konuşan Korkmaz, Ghezzal'in transfer ediliş süreci ve sezon sonunda Leicester City'den bonservisinin alınıp alınmayacağına dair birçok konuda bilgi verdi. İşte 'ın Ghezzal ile ilgili açıklamaları:

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

"SERGEN YALÇIN 2-3 DAKİKA SONRA 'BEN OYUNCUYU İSTİYORUM' DEDİ"

"Ghezzal'in 'a transfer süreci şöyle... İlk Sergen hocaya izlettik, ilk izlediğinde yani yaklaşık zaten 2-3 dakikalık bir süreçte hemen telefonundan kapattı videoyu ve dedi ki 'Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bedeli ne olursa olsun istiyorum. Zaten bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. Öyle formaliteden bakma gereği hissettim' dedi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Süreçte dikkat edilecek bölüm şuydu. Ghezzal'i getirmemiz için transferde son günün olması, 24 saatlik bir sürecin olması imkanları kısıtladı ve gece 23:55 uçağı vardı. Eğer o uçağa Ghezzal'i bindiremeseydik şu anda Türkiye'de olamayacaktı. Çünkü ne ertesi gün ne de ondan sonra uçak yoktu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

"İLK GELDİĞİNDE ÇOK ELEŞTİRİLER ALDIK"

En önemli kritik bölüm buydu ve geldikten sonraki süreçte de burada 15-20 dakikalara TFF'ye yetiştirilmesi gereken evraklar, biliyorsunuz kamuoyunda da çıktı zaten. Motorla yetiştirildi onlar. Ama ne mutlu ki yetiştirildi. Böyle bir yıldız 'a kazanıldı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Şampiyonlukta çok büyük bir katkısı oldu. Bunun için de çok mutluyum, çok gururluyum. Çok eleştiriler aldık ilk geldiğinde. İnanılmaz. Taraftar da eleştirdi kamuoyu da eleştirdi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Bunlara Rachid hem kendi adına da hem de benim adıma da sahada cevabını verdi. Onunla gurur duyuyorum. Şampiyonluk da inşallah bu saatten sonra hayırlı olsun diyorum camiasına...

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

"GHEZZAL, SERGEN YALÇIN YÜZÜNDEN KALMAK İSTİYOR"

'ın 'ta kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden birisi 'dır. Çünkü onunla özgüven kazandı. Yaklaşık 3 senedir milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı, kendisine özgüveni geldi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

'dan dolayı 'ta kalmayı inanılmaz bir şekilde istiyor. Bakalım süreç neyi gösterecek.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Her zaman "Ben 'ta kalmak istiyorum, 'la beraber tekrar devam etmek istiyorum. Ona da teşekkür ediyorum eski performansına kavuşturduğu için" diyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

"BEŞİKTAŞ DIŞINDA HİÇBİR TAKIMA GİTMEM' DEDİ"

Kalıp, kalmayacağı ile alakalı olarak da Ghezzal şu an İstanbul'da çok mutlu. da mutlu. Başkan da istiyor. Ghezzal'ın ailesi de istiyor. İki taraf da zaten birbirine sıcaklar. Ama süreçte Leicester'ın ne diyeceği önemli.

Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra...

Bonservis fiyatı ne olacak. Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek. Ghezzal'la konuştuğumuzda dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini bana iletti. Süreç nasıl yürüyecek, erken mi gelecek, sonra mı gelecek? Bonservis, pazarlıklar biraz süreç alacak."

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Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! "Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra..."
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