Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! "Sergen Yalçın 2-3 dakika sonra..."

"SERGEN YALÇIN 2-3 DAKİKA SONRA 'BEN OYUNCUYU İSTİYORUM' DEDİ"



"Ghezzal'in Beşiktaş'a transfer süreci şöyle... İlk Sergen hocaya izlettik, ilk izlediğinde yani yaklaşık zaten 2-3 dakikalık bir süreçte hemen telefonundan kapattı videoyu ve dedi ki 'Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bedeli ne olursa olsun istiyorum. Zaten bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. Öyle formaliteden bakma gereği hissettim' dedi.

