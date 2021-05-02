Trabzonspor'da Belhanda sesleri! Abdullah Avcı ile görüştü...

Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita ve İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı.