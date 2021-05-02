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Giriş Tarihi: 2.5.2021 16:32 Son Güncelleme: 2.5.2021 16:42

Trabzonspor'da Belhanda sesleri! ile görüştü...

DHA
Trabzonspor'da Belhanda sesleri! Abdullah Avcı ile görüştü...

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı. maçından sonra takıma 4 gün izin veren teknik direktör , Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı ile bir araya geldi. Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'dan ayrılan Faslı yıldız , Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına erkenden başlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Sezon ortasında Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Trabzonspor'un gündemine geldi.

KOITA VE PERES TAMAM

Transferin büyük bir kısmını kamp öncesine yetiştirmek isteyen bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita ve İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı.

Özellikle Koita'yı genel bir sağlık taramasından geçirecek olan bordo mavili ekip, Peres ile birlikte ilk iki transferini resmiyete kavuşturacak.

FRANSIZLARIN GÖZDESİ BELHANDA, TRABZONSPOR'UN ALTERNATİFLERİ ARASINDA

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bordo mavili takımın gündemine geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Şu an transferinde somut adımlar atılmayan ve alternatif isimler arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcuya tek resmi teklif Montpellier'den geldi. Belhanda'yı gündemine alan bir diğer Fransız kulübü Nice de transferi için yeni hocanın belli olmasını bekliyor.

Fransa'da şampiyonluk yarışı içinde olan Lille de Belhanda'yı gündemine alırken, yeni yönetim borç yükü nedeniyle öncelik olarak oyuncu satışını düşünüyor. Sonra ise hedefte Belhanda var. Ayrıca Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri de Belhanda geri çevirdi.

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Trabzonspor'da Belhanda sesleri! Abdullah Avcı ile görüştü...
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