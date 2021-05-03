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Giriş Tarihi: 3.5.2021 20:11 Son Güncelleme: 3.5.2021 20:13

Avrupa Süper Lig'ine katılan İngiliz kulüplerini bekleyen tehlike! Soruşturma açıldı...

AA
Avrupa Süper Lig'ine katılan İngiliz kulüplerini bekleyen tehlike! Soruşturma açıldı...

Avrupa futboluna damga vuran oluşumu, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün birleşimiyle kurulmuştu. 48 saat içerisinde kulüplerin geri çekilmesiyle askıya alınan Avrupa Süper Lig'inin yankıları sürüyor. Florentino Perez'in önderliğinde kurulan oluşuma katılan 6 İngiliz kulübüne, 'ndan soruşturma açıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'dan lig projesine katılımlarıyla ilgili tüm evrakların talep edildiği belirtildi.

Konu hakkında yapılacak incelemenin ardından gerekli adımların atılacağı kaydedilerek, "Hükümet, Premier Lig ve UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. İngiliz futbol piramidini koruyabilmek için, gelecekte benzer bir tehdidi önleyecek mevzuat üzerinde tartışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de 48 saat içinde girişimden çekildiğini açıklamıştı.

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Avrupa Süper Lig'ine katılan İngiliz kulüplerini bekleyen tehlike! Soruşturma açıldı...
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