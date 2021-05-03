Bursaspor, Trabzonspor'un istediği Umut Meraş’tan para kazanabilir

BURSASPOR YÜZDE 15 PAY ALACAK

Umut Meraş'ın transfer olması durumunda Bursaspor da kasasına para koyacak. Yeşil-beyazlı kulüp, 2019 yılındaki satıştan 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'ya giden Umut Meraş'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 15 pay alma maddesi koydurmuştu.

Eğer Umut Meraş 3 milyon Euro'ya (30 milyon TL) her hangi bir takıma transfer olması halinde Bursaspor Kulübü, 450 bin Euro (4 milyon 500 bin TL) kazanç sağlayacak.

