Ghezzal, Yalçın’dan dolayı kalmak istiyor

17 asist ve 5 gollük performansıyla Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmakistemesinin en büyüksebeplerinden birisi SergenYalçın'dır. Çünkü onunla öz güven kazandı. 3 yıldır milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı. Ancak süreçte Leicester City'nin ne diyeceği önemli. Bonservisfiyatı ne olacak? Süreçnasıl yürüyecek? Erkenmi yoksa sonra mı gelecek? Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek."