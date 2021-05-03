Ghezzal, Yalçın’dan dolayı kalmak istiyor

17 asist ve 5 gollük performansıyla Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Çünkü onunla öz güven kazandı. 3 yıldır milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı. Ancak süreçte Leicester City'nin ne diyeceği önemli.Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek."